Kolejny koncert Kanye Westa odwołany. FC Basel mówi o „braku zgodności z wartościami”

Kontrowersje wokół trasy koncertowej Kanye West w 2026 roku nie ustają. Tym razem odwołano jego występ w Bazylea, który miał odbyć się na stadionie St. Jakob-Park.

FC Basel odrzuca koncert Kanye Westa

Władze FC Basel potwierdziły, że rozważały organizację koncertu, jednak ostatecznie zdecydowały się go nie realizować. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono:

„FCB otrzymało zapytanie i rozpatrzyło je. Jednak po dogłębnej analizie zdecydowaliśmy się nie kontynuować projektu, ponieważ, zgodnie z naszymi wartościami, nie możemy zapewnić platformy dla artysty, o którym mowa, w tym kontekście”.

Decyzja ta wpisuje się w szerszy trend odwoływania występów rapera w Europie.

Problemy trasy koncertowej „Bully” w Europie

Planowana trasa koncertowa promująca album „Bully” napotyka liczne przeszkody. W ostatnich dniach odwołano lub przełożono kilka koncertów, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Polska.

W Londynie Kanye West miał być gwiazdą Wireless Festival, jednak występy zostały anulowane po decyzji władz o niewpuszczeniu artysty do kraju. Wydarzenie wywołało falę krytyki, w tym ze strony Keir Starmer, który stwierdził:

„Głęboko niepokojące jest to, że Kanye West został zaproszony do występu w Wireless, pomimo jego wcześniejszych antysemickich uwag i gloryfikowania nazizmu”.

Presja sponsorów i reakcje polityków

Kontrowersyjna obecność artysty na festiwalu doprowadziła również do wycofania się sponsorów oraz zwiększonej presji na organizatorów. W efekcie koncerty zostały anulowane, a sytuacja wokół trasy stała się jeszcze bardziej napięta.

W międzyczasie Kanye West próbował złagodzić sytuację, publikując oświadczenie:

„Mój jedyny cel to przyjechać do Londynu i dać pokaz zmian, niosąc jedność, pokój i miłość poprzez muzykę”.

Dodał także:

„Wiem, że słowa nie wystarczą – musiałam pokazać zmianę poprzez swoje czyny”.

Odwołane koncerty we Francji i Polsce

Problemy dotknęły również innych krajów. We Francji planowany koncert w Marsylii został przełożony, a władze rozważały nawet zakaz wjazdu dla artysty.

Z kolei w Polsce anulowano występ na Stadion Śląski w Chorzów. Decyzja spotkała się z ostrą reakcją Marta Cienkowska, która podkreśliła:

„Nie możemy udawać, że to tylko rozrywka.”

Dodała również:

„To nie są „kontrowersje”. To celowe przekroczenie granic i normalizacja nienawiści”.

Trasa mimo przeszkód nadal trwa

Pomimo licznych odwołań, trasa koncertowa Kanye West oficjalnie wystartowała na początku kwietnia w Stanach Zjednoczonych. Kolejne koncerty planowane są m.in. w Indiach, Turcji, Holandii, Hiszpanii i Portugalii.