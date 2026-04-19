Kolejny koncert Kanye Westa odwołany. FC Basel mówi o „braku zgodności z wartościami”

Kontrowersje wokół trasy koncertowej Kanye West w 2026 roku nie ustają. Tym razem odwołano jego występ w Bazylea, który miał odbyć się na stadionie St. Jakob-Park.
FC Basel odrzuca koncert Kanye Westa
Władze FC Basel potwierdziły, że rozważały organizację koncertu, jednak ostatecznie zdecydowały się go nie realizować. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono:
„FCB otrzymało zapytanie i rozpatrzyło je. Jednak po dogłębnej analizie zdecydowaliśmy się nie kontynuować projektu, ponieważ, zgodnie z naszymi wartościami, nie możemy zapewnić platformy dla artysty, o którym mowa, w tym kontekście”.
Decyzja ta wpisuje się w szerszy trend odwoływania występów rapera w Europie.
Problemy trasy koncertowej „Bully” w Europie
Planowana trasa koncertowa promująca album „Bully” napotyka liczne przeszkody. W ostatnich dniach odwołano lub przełożono kilka koncertów, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Polska.
W Londynie Kanye West miał być gwiazdą Wireless Festival, jednak występy zostały anulowane po decyzji władz o niewpuszczeniu artysty do kraju. Wydarzenie wywołało falę krytyki, w tym ze strony Keir Starmer, który stwierdził:
„Głęboko niepokojące jest to, że Kanye West został zaproszony do występu w Wireless, pomimo jego wcześniejszych antysemickich uwag i gloryfikowania nazizmu”.
Presja sponsorów i reakcje polityków
Kontrowersyjna obecność artysty na festiwalu doprowadziła również do wycofania się sponsorów oraz zwiększonej presji na organizatorów. W efekcie koncerty zostały anulowane, a sytuacja wokół trasy stała się jeszcze bardziej napięta.
W międzyczasie Kanye West próbował złagodzić sytuację, publikując oświadczenie:
„Mój jedyny cel to przyjechać do Londynu i dać pokaz zmian, niosąc jedność, pokój i miłość poprzez muzykę”.
Dodał także:
„Wiem, że słowa nie wystarczą – musiałam pokazać zmianę poprzez swoje czyny”.
Odwołane koncerty we Francji i Polsce
Problemy dotknęły również innych krajów. We Francji planowany koncert w Marsylii został przełożony, a władze rozważały nawet zakaz wjazdu dla artysty.
Z kolei w Polsce anulowano występ na Stadion Śląski w Chorzów. Decyzja spotkała się z ostrą reakcją Marta Cienkowska, która podkreśliła:
„Nie możemy udawać, że to tylko rozrywka.”
Dodała również:
„To nie są „kontrowersje”. To celowe przekroczenie granic i normalizacja nienawiści”.
Trasa mimo przeszkód nadal trwa
Pomimo licznych odwołań, trasa koncertowa Kanye West oficjalnie wystartowała na początku kwietnia w Stanach Zjednoczonych. Kolejne koncerty planowane są m.in. w Indiach, Turcji, Holandii, Hiszpanii i Portugalii.