Syn Cher jak Britney Speras? Gwiazda ponownie złożyła wniosek o kuratelę nad synem po kolejnych aresztowaniach

Spór o pieniądze i uzależnienia

2026.04.21

Cher ponownie wystąpiła do sądu o ustanowienie kurateli nad swoim synem, Elijah Blue Allman, po serii jego ostatnich aresztowań i pogarszającej się sytuacji życiowej.

Drugi wniosek o kuratelę

To już druga próba ustanowienia kurateli. Pierwszy wniosek został złożony w 2023 roku, kiedy Cher argumentowała, że jej syn nie jest w stanie samodzielnie zarządzać finansami z powodu poważnych problemów psychicznych oraz uzależnień.

Wówczas wskazywano, że Elijah Blue Allman ma trudności z kontrolą własnego życia finansowego i zdrowotnego, co miało stwarzać realne zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.

Konflikt rodzinny i wcześniejsze porozumienie

Syn artystki sprzeciwił się wcześniejszym próbom ustanowienia kurateli, twierdząc, że nie wymaga takiej opieki, a sama Cher byłaby nieodpowiednią osobą do jej sprawowania.

W 2024 roku strony osiągnęły prywatne porozumienie, które tymczasowo zakończyło spór sądowy.

Pogorszenie sytuacji i nowe zarzuty

Obecnie Cher ponownie złożyła wniosek, wskazując, że stan jej syna uległ znacznemu pogorszeniu.

Według dokumentów sądowych Elijah Blue Allman ma przebywać w zamkniętej placówce psychiatrycznej w związku z toczącymi się postępowaniami karnymi w stanie New Hampshire.

W ostatnich miesiącach miał być zatrzymany m.in. za zakłócanie porządku w szkole oraz włamanie do prywatnego domu.

Spór o pieniądze i uzależnienia

Według wcześniejszych dokumentów sądowych, syn artystki otrzymuje rocznie około 120 tysięcy dolarów z funduszu powierniczego. Cher twierdziła, że środki te są wydawane głównie na narkotyki, luksusowe hotele oraz transport.

W jej ocenie dalsze przekazywanie pieniędzy bez kontroli mogłoby zagrażać życiu jej syna.

Kontekst rodzinny i wcześniejsze decyzje

Elijah Blue Allman jest synem Cher oraz muzyka rockowego Gregg Allman, który zmarł w 2017 roku.

Sprawa kurateli od lat budzi emocje i pokazuje trudną relację między ochroną zdrowia psychicznego a autonomią dorosłych dzieci znanych artystów.

Popularne newsy

Taco Hemingway usunął nazwę leku z utworu. Skandaliczna decyzja GIF-u weszła w życie. Wytwórnia rapera składa skargę do Sądu Administracyjnego

Billie Eilish i Justin Bieber razem na Coachelli 2026. Niespodziewany występ, który zachwycił publiczność

Kolejny koncert Kanye Westa odwołany. FC Basel mówi o „braku zgodności z wartościami”

Dawidzior znów w więzieniu. Raper wrócił za kraty po pół roku wolności

Bedoes i Łatwogang zebrali półtora miliona złotych na Cancer Fighters. Bedoes ogolił głowę, wąsy i zrobił tatuaż podczas streamu

Organizatorzy koncertu Ye wydali oświadczenie: „Twierdzenia sugerujące, że koncert nie może sie odbyć z przyczyn formalno-prawnych, nie odzwierciedlają sytuacji”

Doda reaguje na coming out Natalisy. „Internauci donoszą, że moja pupa zmienia orientację”

Polecane

Nancy Sinatra krytykuje Donalda Trumpa za użycie posenki jej ojca. &#8 ...

Problem z wykorzystaniem muzyki w polityce

35 minut temu

Ojciec Amy Winehouse przegrywa sprawę sądową z przyjaciółkami córki

Spór o rzeczy po Amy Winehouse

38 minut temu

Lady Gaga bije rekordy – trasa „The Mayhem Ball” zar ...

Sukces Lady Gagi potwierdza jej status jednej z najważniejszych artystek współczesnego popu

40 minut temu

Policja nie wierzy, że Madonna została okradziona po Coachelli

„Nie ma dowodów sugerujących, że torby zostały celowo skradzione”

51 minut temu

D4vd nie przyznaje się do winy i żąda szybkiej rozprawy wstępnej

Obrońcy D4vd wnieśli o przeprowadzenie rozprawy wstępnej w ciągu 10 dni

54 minuty temu

Panika w sądzie w Los Angeles – alarm bombowy podczas sprawy D4v ...

Anonimowe zgłoszenie o możliwym zagrożeniu

57 minut temu