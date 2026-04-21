Syn Cher jak Britney Speras? Gwiazda ponownie złożyła wniosek o kuratelę nad synem po kolejnych aresztowaniach

Cher ponownie wystąpiła do sądu o ustanowienie kurateli nad swoim synem, Elijah Blue Allman, po serii jego ostatnich aresztowań i pogarszającej się sytuacji życiowej.

Drugi wniosek o kuratelę

To już druga próba ustanowienia kurateli. Pierwszy wniosek został złożony w 2023 roku, kiedy Cher argumentowała, że jej syn nie jest w stanie samodzielnie zarządzać finansami z powodu poważnych problemów psychicznych oraz uzależnień.

Wówczas wskazywano, że Elijah Blue Allman ma trudności z kontrolą własnego życia finansowego i zdrowotnego, co miało stwarzać realne zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.

Konflikt rodzinny i wcześniejsze porozumienie

Syn artystki sprzeciwił się wcześniejszym próbom ustanowienia kurateli, twierdząc, że nie wymaga takiej opieki, a sama Cher byłaby nieodpowiednią osobą do jej sprawowania.

W 2024 roku strony osiągnęły prywatne porozumienie, które tymczasowo zakończyło spór sądowy.

Pogorszenie sytuacji i nowe zarzuty

Obecnie Cher ponownie złożyła wniosek, wskazując, że stan jej syna uległ znacznemu pogorszeniu.

Według dokumentów sądowych Elijah Blue Allman ma przebywać w zamkniętej placówce psychiatrycznej w związku z toczącymi się postępowaniami karnymi w stanie New Hampshire.

W ostatnich miesiącach miał być zatrzymany m.in. za zakłócanie porządku w szkole oraz włamanie do prywatnego domu.

Spór o pieniądze i uzależnienia

Według wcześniejszych dokumentów sądowych, syn artystki otrzymuje rocznie około 120 tysięcy dolarów z funduszu powierniczego. Cher twierdziła, że środki te są wydawane głównie na narkotyki, luksusowe hotele oraz transport.

W jej ocenie dalsze przekazywanie pieniędzy bez kontroli mogłoby zagrażać życiu jej syna.

Kontekst rodzinny i wcześniejsze decyzje

Elijah Blue Allman jest synem Cher oraz muzyka rockowego Gregg Allman, który zmarł w 2017 roku.

Sprawa kurateli od lat budzi emocje i pokazuje trudną relację między ochroną zdrowia psychicznego a autonomią dorosłych dzieci znanych artystów.