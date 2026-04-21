Lady Gaga bije rekordy – trasa „The Mayhem Ball” zarobiła ponad 400 milionów dolarów

Lady Gaga zakończyła jedną z najbardziej dochodowych tras koncertowych w historii muzyki popularnej. Jej tournée „The Mayhem Ball” przyniosło ponad 419,5 miliona dolarów przychodu.

Jedna z największych tras koncertowych dekady

Trasa trwała około 12 miesięcy i obejmowała pięć kontynentów – od Ameryki Północnej, przez Europę, aż po Azję i Australię. Finałowy koncert odbył się w nowojorskiej hali Madison Square Garden.

Łącznie w ramach trasy „The Mayhem Ball” sprzedano prawie 2 miliony biletów, co czyni ją jedną z dziesięciu najbardziej dochodowych tras koncertowych prowadzonych przez artystkę pop w historii.

Ponad 4,5 miliona widzów w ciągu roku

Uwzględniając dodatkowe występy – m.in. koncerty w Meksyku i Singapurze oraz headlinerskie występy na festiwalu Coachella – Lady Gaga wystąpiła przed ponad 4,5 milionami fanów w ciągu roku.

W tym czasie artystka zagrała także darmowy koncert na plaży Copacabana w Rio de Janeiro, który zgromadził rekordową publiczność.

Sukces albumu „Mayhem”

Trasa koncertowa promowała album „Mayhem”, który stał się ósmą płytą artystki nagrodzoną Grammy. Krytycy podkreślali jego energię, widowiskowość i charakterystyczny styl Lady Gagi.

Recenzje zwracały uwagę, że artystka po raz kolejny łączy muzykę pop z teatralnością i elementami spektaklu, tworząc unikalne widowiska sceniczne.

Jedna z największych tras w historii muzyki pop

„The Mayhem Ball” znalazło się wśród dziesięciu najbardziej dochodowych tras koncertowych wszech czasów i należy do największych tournée muzyki pop ostatnich lat. Porównywane jest m.in. do rekordowej trasy Taylor Swift „Eras Tour”.