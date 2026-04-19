Billie Eilish i Justin Bieber razem na Coachelli 2026. Niespodziewany występ, który zachwycił publiczność

Festiwal Coachella Valley Music and Arts Festival po raz kolejny dostarczył fanom ogromnych emocji. Podczas drugiego weekendu edycji 2026 na scenie Justin Bieber pojawiła się niespodziewana gościni – Billie Eilish, która dosłownie zaskoczyła całą publiczność.

Billie Eilish jako specjalna gościni Justina Biebera

W trakcie headlinerskiego występu Justin Bieber zaprosił na scenę Billie Eilish. Artystka wykonała z nim kultowy utwór „One Less Lonely Girl”, który był jednym z pierwszych wielkich hitów kanadyjskiego wokalisty.

Według relacji świadków moment był wyjątkowo emocjonalny. Billie Eilish miała być wyraźnie poruszona i onieśmielona całym wydarzeniem, a jej reakcja szybko stała się viralem w mediach społecznościowych.

„Billie Eilish surprises Coachella crowd as Justin Bieber’s special guest at Weekend 2”

W trakcie występu Bieber przytulił artystkę na scenie, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją publiczności.