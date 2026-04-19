Billie Eilish i Justin Bieber razem na Coachelli 2026. Niespodziewany występ, który zachwycił publiczność

Spełnienie marzeń Billie Eilish

2026.04.19

Festiwal Coachella Valley Music and Arts Festival po raz kolejny dostarczył fanom ogromnych emocji. Podczas drugiego weekendu edycji 2026 na scenie Justin Bieber pojawiła się niespodziewana gościni – Billie Eilish, która dosłownie zaskoczyła całą publiczność.

W trakcie headlinerskiego występu Justin Bieber zaprosił na scenę Billie Eilish. Artystka wykonała z nim kultowy utwór „One Less Lonely Girl”, który był jednym z pierwszych wielkich hitów kanadyjskiego wokalisty.

Według relacji świadków moment był wyjątkowo emocjonalny. Billie Eilish miała być wyraźnie poruszona i onieśmielona całym wydarzeniem, a jej reakcja szybko stała się viralem w mediach społecznościowych.

W trakcie występu Bieber przytulił artystkę na scenie, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją publiczności.

Nie jest tajemnicą, że Billie Eilish od lat jest fanką Justin Bieber. W przeszłości w wywiadach przyznawała, że jego występy miały wpływ na jej muzyczną drogę.

W jednym z wcześniejszych wystąpień wspominała nawet, że obserwowała jego koncerty jeszcze jako nastolatka i była zafascynowana jego sceniczną charyzmą.

Gwiazdorski skład Coachella 2026

Występ Biebera był jednym z najbardziej widowiskowych momentów tegorocznego festiwalu Coachella Valley Music and Arts Festival. Artysta zaprosił na scenę również innych znanych wykonawców, w tym:

  • SZA
  • Big Sean
  • Sexyy Red
  • Dijon

Cały koncert obejmował ponad 30 utworów i był jednym z najbardziej rozbudowanych setów tej edycji festiwalu.

Coachella znów stawia na niespodzianki

Tegoroczna edycja festiwalu pokazuje, że organizatorzy stawiają na nieoczekiwane współprace i wyjątkowe momenty sceniczne. Występ Billie Eilish i Justin Bieber tylko potwierdza, że Coachella pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych na świecie.

