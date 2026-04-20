Bedoes i Łatwogang zebrali półtora miliona złotych na Cancer Fighters. Bedoes ogolił głowę, wąsy i zrobił tatuaż podczas streamu

Bedoes 2115 ponownie znalazł się w centrum uwagi fanów, ale tym razem nie przez muzykę, a wyjątkową akcję charytatywną. Raper zdecydował się na radykalną zmianę wizerunku – zgolił brodę, wąsy, a nawet włosy, a do tego zrobił tatuaże podczas trwającego streamu grupy Łatwogang.

Ekstremalny stream i miliony dla fundacji

Cała sytuacja ma związek z nietypowym wyzwaniem internetowym. Łatwogang rozpoczął wielodniowy stream, podczas którego non stop odtwarzany jest utwór „Diss na raka”. Celem akcji było zbieranie pieniędzy na wsparcie fundacji walczącej z chorobami nowotworowymi.

Efekt przerósł oczekiwania – w krótkim czasie udało się zebrać ogromną kwotę, sięgającą niemal 1,5 miliona złotych.

Tatuaże i metamorfoza rapera

W ramach wcześniej zapowiedzianych progów finansowych Bedoes dotrzymał słowa. Po przekroczeniu określonej kwoty zdecydował się zrobić tatuaże – w tym motywy związane z akcją i fundacją.

To jednak nie wszystko. Raper przeszedł także symboliczną przemianę, goląc brodę, wąsy i włosy. Był to element wspólnego działania i wsparcia inicjatywy.

„Gang łysych” na streamie

Do akcji przyłączyli się również inni uczestnicy streamu, którzy także zdecydowali się zgolić włosy. W efekcie powstał tzw. „gang łysych”, który szybko stał się viralem w sieci i przyciągnął jeszcze większą uwagę internautów.

Akcja, która połączyła internet

Całe wydarzenie pokazuje, jak ogromną siłę mają społeczności internetowe i jak można ją wykorzystać w szczytnym celu. Połączenie muzyki, streamingu i zaangażowania fanów pozwoliło zebrać imponującą kwotę na pomoc potrzebującym.

Dla Bedoesa była to nie tylko akcja charytatywna, ale też moment, który na długo zapadnie w pamięci jego fanów.