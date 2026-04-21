D4vd nie przyznaje się do winy i żąda szybkiej rozprawy wstępnej

Obrońcy D4vd wnieśli o przeprowadzenie rozprawy wstępnej w ciągu 10 dni

2026.04.21

d4vd

D4vd (David Anthony Burke) oficjalnie nie przyznał się do winy w sprawie dotyczącej śmierci 14-letniej Celeste Rivas Hernandez. Podczas rozprawy sądowej jego obrona zażądała natychmiastowego przeprowadzenia rozprawy wstępnej.

Odpowiedź na poważne zarzuty

Oskarżony stanął przed sądem kilka godzin po postawieniu mu zarzutów m.in. morderstwa pierwszego stopnia ze szczególnymi okolicznościami. Prokuratura twierdzi, że sprawa obejmuje m.in.:

  • działanie z premedytacją (tzw. „czekanie w ukryciu”),
  • motyw finansowy,
  • zabójstwo świadka śledztwa.

Dodatkowo artysta został oskarżony o czyny seksualne wobec osoby poniżej 14. roku życia oraz zbezczeszczenie zwłok.

Żądanie szybkiej rozprawy

Obrońcy D4vd wnieśli o przeprowadzenie rozprawy wstępnej w ciągu 10 dni. Jest to standardowa procedura, do której ma prawo oskarżony, jednak w tym przypadku obrona chce przyspieszenia procesu.

Prawnicy sugerują, że szybkie przeprowadzenie tego etapu może ujawnić, czy prokuratura dysponuje wystarczającymi dowodami. W przypadku ich braku sędzia mógłby nawet umorzyć sprawę.

Stanowisko prokuratury

Według prokuratury, relacja między artystą a ofiarą miała rozpocząć się, gdy dziewczyna była jeszcze dzieckiem. Śledczy twierdzą, że gdy zagroziła ujawnieniem informacji, doszło do zabójstwa.

W aktach sprawy pojawiają się również bardzo poważne zarzuty dotyczące ukrycia i zbezczeszczenia ciała.

Areszt i śledztwo

D4vd został zatrzymany przez funkcjonariuszy wydziału zabójstw Los Angeles Police Department i przebywa w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Jego zatrzymanie nastąpiło kilka miesięcy po odnalezieniu szczątków Celeste Rivas Hernandez w samochodzie marki Tesla należącym do artysty.

Linia obrony

Zespół prawników D4vd twierdzi, że przedstawione dowody nie potwierdzają winy ich klienta. Obrona zapowiada, że będzie kwestionować całą wersję wydarzeń przedstawioną przez prokuraturę.

Popularne newsy

Taco-Hemingway
NEWS

Taco Hemingway usunął nazwę leku z utworu. Skandaliczna decyzja GIF-u weszła w życie. Wytwórnia rapera składa skargę do Sądu Administracyjnego

Billie EIlish Justin Bieber COachella
NEWS

Billie Eilish i Justin Bieber razem na Coachelli 2026. Niespodziewany występ, który zachwycił publiczność

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Kolejny koncert Kanye Westa odwołany. FC Basel mówi o „braku zgodności z wartościami”

Kacper HTA x Dawidzior
NEWS

Dawidzior znów w więzieniu. Raper wrócił za kraty po pół roku wolności

__Ciągle tutaj jestem – Bedoes 2115 x Cancer Fighters_foto1
NEWS

Bedoes i Łatwogang zebrali półtora miliona złotych na Cancer Fighters. Bedoes ogolił głowę, wąsy i zrobił tatuaż podczas streamu

KanyeWest5
NEWS

Organizatorzy koncertu Ye wydali oświadczenie: „Twierdzenia sugerujące, że koncert nie może sie odbyć z przyczyn formalno-prawnych, nie odzwierciedlają sytuacji”

Natalisa Doda
NEWS

Doda reaguje na coming out Natalisy. „Internauci donoszą, że moja pupa zmienia orientację”

Polecane

CGM
Cher IG 2026

Syn Cher jak Britney Speras? Gwiazda ponownie złożyła wniosek o kurate ...

Spór o pieniądze i uzależnienia

31 minut temu

CGM
DONALD TRUMP FOTO www.whitehouse.gov

Nancy Sinatra krytykuje Donalda Trumpa za użycie posenki jej ojca. &#8 ...

Problem z wykorzystaniem muzyki w polityce

34 minuty temu

CGM
Amy Winehouse - Charles Moriarty

Ojciec Amy Winehouse przegrywa sprawę sądową z przyjaciółkami córki

Spór o rzeczy po Amy Winehouse

37 minut temu

CGM
Lady Gaga

Lady Gaga bije rekordy – trasa „The Mayhem Ball” zar ...

Sukces Lady Gagi potwierdza jej status jednej z najważniejszych artystek współczesnego popu

39 minut temu

CGM
madonna 2

Policja nie wierzy, że Madonna została okradziona po Coachelli

„Nie ma dowodów sugerujących, że torby zostały celowo skradzione”

50 minut temu

CGM
D4vd

Panika w sądzie w Los Angeles – alarm bombowy podczas sprawy D4v ...

Anonimowe zgłoszenie o możliwym zagrożeniu

56 minut temu