Organizatorzy koncertu Ye wydali oświadczenie: „Twierdzenia sugerujące, że koncert nie może sie odbyć z przyczyn formalno-prawnych, nie odzwierciedlają sytuacji”

Wokół odwołanego koncertu Kanye Westa w Polsce wciąż narasta zamieszanie. Po odwołaniu wydarzenia, do którego miało dojść na Stadionie Śląskim, organizatorzy opublikowali drugie oświadczenie, w którym przedstawili swoją wersję wydarzeń.

Zerwana umowa i spór o przyczyny

Koncert, który miał odbyć się w czerwcu 2026 roku, został anulowany, co wywołało falę komentarzy w mediach i wśród fanów. Oficjalnym powodem miały być kwestie formalno-prawne, jednak organizatorzy nie zgadzają się z takim uzasadnieniem.

Organizatorzy zabierają głos

W swoim drugim oświadczeniu Hałas Projekt! podkreślili, że ich działania były zgodne z obowiązującymi procedurami:

„W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi odwołania koncertu YE w Polsc, chcemy przedstawić oficjalne stanowisko. Jako organizator dopełniliśmy wszystkich wymaganych formalności oraz spełniliśmy warunki prawne, finansowe i organizacyjne niezbędne do organizacji koncertu. Działania te były prowadzone w ścisłej wspólpracy z partnerami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Byliśmy w pełni przygotowani do przeprowadzenia koncertu na najwyższym poziomie, z zachowaniem wszystkiech standardów bezpieczeństwa oraz wymogów organizacyjnych. Twierdzenia sugerujące, że koncert nie może sie odbyć z przyczyn formalno-prawnych, nie odzwierciedlają sytuacji. Będziemy na bieżąco informować o dalszym rozwoju sytuacji w sprawie koncertu”.

Różne wersje wydarzeń

Oświadczenie jasno wskazuje, że organizatorzy nie zgadzają się z narracją dotyczącą powodów odwołania koncertu. Ich zdaniem wszystkie wymagania zostały spełnione, a decyzja o anulowaniu wydarzenia nie odzwierciedla rzeczywistego stanu przygotowań.

Co dalej z koncertem?

Na ten moment nie ma informacji o nowym terminie wydarzenia ani o ewentualnym przeniesieniu koncertu w inne miejsce. Sprawa pozostaje otwarta, choć szanse na zorganizowanie koncertu Ye w naszym kraju są raczej minimalne.