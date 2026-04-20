Dawidzior znów w więzieniu. Raper wrócił za kraty po pół roku wolności

Dawid D., znany szerzej jako Dawidzior, ponownie trafił do więzienia – informuje Onet.

Powrót do więzienia po krótkim czasie na wolności

Dawidzior HTA wyszedł na wolność w lipcu 2025 roku po odbyciu niemal dziewięciu lat kary. Jego nagłe zniknięcie z mediów społecznościowych pod koniec lutego 2026 roku wzbudziło niepokój fanów. Jak się okazało, nie była to przypadkowa cisza — raper ponownie znalazł się za kratami.

Informacje o jego zatrzymaniu zostały potwierdzone przez osoby z jego otoczenia, a jako pierwszy donosił o tym serwis glamrap.

Za co siedział Dawidzior HTA?

Historia konfliktów Dawidziora HTA z prawem sięga wielu lat wstecz. Początkowo raper był oskarżony o poważne przestępstwa, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, próbę zabójstwa, fałszowanie dokumentów oraz podszywanie się pod funkcjonariusza policji.

W 2018 roku zapadł wyrok skazujący – 11 lat pozbawienia wolności. Jednak po zmianie części zarzutów kara została ostatecznie zmniejszona do 8,5 roku. Część wyroku artysta odbywał w oddziale dla szczególnie niebezpiecznych osadzonych.

Kim jest Dawidzior HTA?

Dawid D. pochodzi z Nowy Sącz i jest dobrze znaną postacią na polskiej scenie hip-hopowej. To współzałożyciel grupy HipoToniA WIWP.

W 2014 roku wydał solowy album „Nowe życie”, na którym pojawili się znani artyści, tacy jak Maciej Maleńczuk czy Kali. Płyta ta była ważnym momentem w jego karierze muzycznej.