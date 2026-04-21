CGM

Policja nie wierzy, że Madonna została okradziona po Coachelli

2026.04.21

opublikował:

madonna 2

Madonna znalazła się w centrum medialnego zamieszania po zgłoszeniu zaginięcia swoich scenicznych ubrań i biżuterii po występie na festiwalu Coachella. Jak wynika z ustaleń policji, śledczy nie są przekonani, że doszło do celowej kradzieży.

Zgłoszenie zaginięcia rzeczy

Według informacji przekazanych przez policję w Indio, zgłoszenie dotyczyło zaginionych przedmiotów, które miały znajdować się na terenie festiwalu w nocy z 18 kwietnia 2026 roku.

Wśród zaginionych rzeczy były elementy garderoby oraz biżuteria, które widziano po raz ostatni na wózku golfowym na terenie Empire Polo Grounds podczas drugiego weekendu wydarzenia Coachella.

Wstępne ustalenia policji

Rzecznik policji w Indio przekazał, że wstępne dochodzenie wskazuje na niecelowy charakter zdarzenia. Według ustaleń funkcjonariuszy:

  • torby z rzeczami mogły spaść z wózka golfowego,
  • były przewożone przez pracowników technicznych,
  • zostały zauważone jako brakujące dopiero po dotarciu do hotelu.

Policja podkreśliła, że:

„Nie ma dowodów sugerujących, że torby zostały celowo skradzione”

Apel o zwrot rzeczy

Służby zaapelowały do osób, które mogły znaleźć zaginione przedmioty, o ich zwrot lub kontakt z policją. Sprawa pozostaje otwarta, ale na ten moment nie traktuje się jej jako przestępstwa.

Madonna: „to część mojej historii”

Madonna wcześniej informowała, że zaginione ubrania mają dla niej dużą wartość sentymentalną. Były to archiwalne kostiumy, związane z jej wieloletnią karierą sceniczną.

Artystka podkreśliła również, że:

„To nie są tylko ubrania, to część mojej historii.”

Tagi


Popularne newsy

Taco-Hemingway
NEWS

Taco Hemingway usunął nazwę leku z utworu. Skandaliczna decyzja GIF-u weszła w życie. Wytwórnia rapera składa skargę do Sądu Administracyjnego

Billie EIlish Justin Bieber COachella
NEWS

Billie Eilish i Justin Bieber razem na Coachelli 2026. Niespodziewany występ, który zachwycił publiczność

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Kolejny koncert Kanye Westa odwołany. FC Basel mówi o „braku zgodności z wartościami”

Kacper HTA x Dawidzior
NEWS

Dawidzior znów w więzieniu. Raper wrócił za kraty po pół roku wolności

__Ciągle tutaj jestem – Bedoes 2115 x Cancer Fighters_foto1
NEWS

Bedoes i Łatwogang zebrali półtora miliona złotych na Cancer Fighters. Bedoes ogolił głowę, wąsy i zrobił tatuaż podczas streamu

KanyeWest5
NEWS

Organizatorzy koncertu Ye wydali oświadczenie: „Twierdzenia sugerujące, że koncert nie może sie odbyć z przyczyn formalno-prawnych, nie odzwierciedlają sytuacji”

Natalisa Doda
NEWS

Doda reaguje na coming out Natalisy. „Internauci donoszą, że moja pupa zmienia orientację”

Polecane

CGM
Cher IG 2026

Syn Cher jak Britney Speras? Gwiazda ponownie złożyła wniosek o kurate ...

Spór o pieniądze i uzależnienia

33 minuty temu

CGM
DONALD TRUMP FOTO www.whitehouse.gov

Nancy Sinatra krytykuje Donalda Trumpa za użycie posenki jej ojca. &#8 ...

Problem z wykorzystaniem muzyki w polityce

35 minut temu

CGM
Amy Winehouse - Charles Moriarty

Ojciec Amy Winehouse przegrywa sprawę sądową z przyjaciółkami córki

Spór o rzeczy po Amy Winehouse

38 minut temu

CGM
Lady Gaga

Lady Gaga bije rekordy – trasa „The Mayhem Ball” zar ...

Sukces Lady Gagi potwierdza jej status jednej z najważniejszych artystek współczesnego popu

40 minut temu

CGM
d4vd

D4vd nie przyznaje się do winy i żąda szybkiej rozprawy wstępnej

Obrońcy D4vd wnieśli o przeprowadzenie rozprawy wstępnej w ciągu 10 dni

54 minuty temu

CGM
D4vd

Panika w sądzie w Los Angeles – alarm bombowy podczas sprawy D4v ...

Anonimowe zgłoszenie o możliwym zagrożeniu

57 minut temu