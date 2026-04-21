Nancy Sinatra krytykuje Donalda Trumpa za użycie posenki jej ojca. „To jest profanacja”

Nancy Sinatra ostro skomentowała publikację, którą udostępnił były prezydent USA Donald Trump, zawierającą nagranie jej ojca, legendarnego Franka Sinatry wykonującego utwór „My Way”.

Spór o wykorzystanie utworu Franka Sinatry

Na platformie Truth Social Donald Trump opublikował wideo z występem Frank Sinatra bez żadnego kontekstu. Nagranie szybko wywołało dyskusję w mediach i wśród fanów muzyka.

Nancy Sinatra zareagowała bardzo stanowczo, publikując komentarz:

„To jest profanacja”.

Krytyka i reakcje fanów

Artystka udostępniła również wpisy fanów, którzy podkreślali, że jej ojciec nie popierałby działań politycznych Trumpa. Wśród komentarzy pojawiały się opinie, że Frank Sinatra, który zmarł w 1998 roku, miałby negatywny stosunek do obecnego byłego prezydenta USA.

Jeden z cytowanych wpisów brzmiał:

„Trump może lubić Sinatrę, ale Sinatra nie lubiłby Trumpa”

Problem z wykorzystaniem muzyki w polityce

Sprawa wpisuje się w długą historię kontrowersji wokół wykorzystywania muzyki w kampaniach politycznych. Donald Trump był już wcześniej krytykowany przez wielu artystów za używanie ich utworów podczas wieców i wydarzeń publicznych.

W przeszłości sprzeciw wobec wykorzystywania swojej muzyki wyrażali m.in. artyści i zespoły światowej sceny muzycznej.

Nancy Sinatra o prawach i braku kontroli

Nancy Sinatra podkreśliła, że nie ma bezpośredniej możliwości zablokowania takich działań. Zwróciła uwagę, że decyzje w tej sprawie należą głównie do właścicieli praw autorskich i wydawców.

Dziedzictwo Franka Sinatry

Frank Sinatra pozostaje jedną z największych ikon muzyki XX wieku, a jego utwór „My Way” jest symbolem niezależności i artystycznej wolności. Właśnie dlatego jego wykorzystanie w kontekście politycznym regularnie budzi emocje.