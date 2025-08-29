Mariah Carey przyznaje: „Żałuję, że nie radnkowałam z Tupackiem „

Mariah Carey wspomina spotkanie z Tupackiem na American Music Awards 1996

Mariah Carey w najnowszym wywiadzie w programie Brown Bag Mornings, promując swój nadchodzący album, ujawniła, że miała wyjątkowe spotkanie z 2Pacem podczas gali American Music Awards w 1996 roku.

Artystka zdradziła, że ten moment zrobił na niej ogromne wrażenie:

„Powiedział: ‘Cześć, Mariah’, a ja w środku miałam takie [ahhh]” – wspominała. Carey dodała, że ta krótka chwila zostawiła w niej „coś więcej niż motylki w brzuchu”.

„Chciałam tam wracać, bo to się wydarzyło”

W tamtym czasie Carey prowadziła ceremonię AMAs, co wiązało się z częstymi wyjściami na scenę. Piosenkarka przyznała, że chciała to robić jeszcze częściej, byle tylko przeżywać to wyjątkowe spotkanie raz po raz:

„Prowadziłam wtedy galę AMAs, więc musiałam ciągle wychodzić na scenę, ale chciałam to robić jeszcze częściej, bo to spotkanie się wydarzyło.”

Mariah Carey: „Żałuję”

Zapytana, czy kiedykolwiek miała okazję pójść na randkę z raperem, Carey odpowiedziała krótko, ale wymownie:

„Żałuję.”

Wokalistka dodała też, że kocha kulturę hip-hop i tamten moment był dla niej niezwykle ważny:

„Kocham hip-hop i kocham chwile, o których mówimy, zwłaszcza to ‘Cześć, Mariah’. To był dla mnie naprawdę ważny moment.”

2Pac i jego próby podrywu Lucy Liu

W rozmowie wspomniano również o innym wspomnieniu dotyczącym 2Paca. Aktor Bokeem Woodbine zdradził, że raper próbował zaimponować Lucy Liu na planie filmu Gridlock’d.

Woodbine wspominał:

„Pewnego dnia na planie Pac zapukał do mojej przyczepy i powiedział: ‘Właśnie wróciłem z pokoju Lucy i próbuję ją poderwać’.”

Okazało się, że Liu chciała uczyć go sztuk walki:

„Powiedział: ‘Może jeśli udam zainteresowanie i będę sprawiał wrażenie, że naprawdę chcę się tego nauczyć, to uda mi się ją zdobyć’.”

Jednak plan rapera nie zakończył się sukcesem. „Nie, to się nie udało” – miał przyznać Pac swojemu koledze.