Snoop Dogg boi się chodzić do kina przez wątki LGBTQ+ w filmach dla dzieci

fot. kadr z wideo

Snoop Dogg podzielił się swoimi poglądami na temat reprezentacji LGBTQ+ w filmach animowanych dla najmłodszych. Raper przyznał, że jest „przerażony chodzeniem do kina”, ponieważ obawia się trudnych pytań od wnuka.

Snoop Dogg o filmie „Lightyear”

Podczas rozmowy w podcaście It’s Giving muzyk wspominał seans filmu „Lightyear” (2022), spin-offa „Toy Story”. Produkcja była zakazana w 14 krajach z powodu sceny pocałunku dwóch kobiet.

Snoop relacjonował:

„Nie przyszedłem na to gówno. Przyszedłem po prostu obejrzeć ten cholerny film”, dodając, że sytuacja go „rozbiła”.

Jego wnuk miał spytać, jak to możliwe, że dwie kobiety mogą mieć dziecko. Raper przyznał, że nie potrafił odpowiedzieć:

„Boję się chodzić do kina. Wrzucacie mnie w środek gówna, na które nie mam odpowiedzi… To wybiło mnie z rytmu.”

Kontrowersje wokół sceny w „Lightyear”

Scena przedstawiała kosmiczną strażniczkę Alishę i jej partnerkę, które wymieniają krótki pocałunek. Disney początkowo wyciął ten moment, ale po liście protestacyjnym animatorów z Pixara – przywrócił go do filmu.

Snoop Dogg ponownie podkreślił, że takie wątki nie powinny być częścią kina dziecięcego:

„Musimy to pokazywać w tym wieku? Dzieci będą pytać. Ja nie mam odpowiedzi.”

Pixar i reprezentacja LGBTQ+

To nie pierwszy raz, kiedy Disney i Pixar mierzą się z dyskusją o różnorodności w animacjach:

W 2020 roku w filmie „Onward” pojawiła się pierwsza bohaterka lesbijska.

W 2023 Disney usunął wątek transpłciowy z serialu „Win Or Lose”, co spotkało się z krytyką aktorki Chanel Stewart.

Stewart mówiła wtedy: „Trans historie mają znaczenie i zasługują na to, by je opowiadać.”