Mariah Carey nagrała grunge’owy album w latach 90.: „Zawsze żałowałam, że go nie wydałam”

Tajemniczy album z alternatywnym brzmieniem

2025.10.01

Mariah Carey planuje w końcu ujawnić swój nieopublikowany album grunge’owy z lat 90., znany wcześniej tylko z fragmentów i opowieści w jej autobiografii The Making Of Mariah Carey. Album powstał w 1995 roku i nosił tytuł „Someone’s Ugly Daughter”, a artystka nagrywała go w zespole Chick.

Carey tłumaczyła, że wokale na albumie należały głównie do jej przyjaciółki Clarissy, a jej własny głos pojawiał się jako ukryta warstwa w nagraniach.

Plany wydania albumu wciąż aktualne

Mariah Carey wielokrotnie wspominała o chęci wydania materiału, m.in. w 2022 i 2024 roku, podczas wywiadów i podcastów. Ostatnio rozmawiała o albumie z SZA i Jimmy’m Fallonem, przy okazji ujawniając, że sama podpisała oprawę graficzną albumu szminką.

Artystka wspomniała również, że przeszkodą były wówczas wytwórnie płytowe, m.in. Sony, które kontrolowało wydanie:

„Zawsze żałowałam, że go nie wydałam, ale wtedy trochę mnie powstrzymali” – powiedziała Carey.

Inspiracje i styl albumu

Mariah opisuje album jako eksperyment w klimatach breezy-grunge i punk-light, charakterystycznych dla żeńskich wokalistek alternatywnych lat 90. Chciała wyrazić swoją frustrację, pozwolić sobie na luz i poczucie humoru, jednocześnie bawiąc się w alter-ego zespołu.

„Chciałam się uwolnić, dać upust swoim emocjom i wyrazić nieszczęście – ale też się śmiać. Sesje z zespołem były dla mnie wielką frajdą” -wspomina Carey.

