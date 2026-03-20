Magdalena Cielecka jako „Sexy Doll” w znakomitym teledysku Kasi Lins

Kasia Lins zaprezentowała nowy teledysk do utworu „Sexy Doll”, w którym główną rolę odgrywa Magdalena Cielecka. Projekt wykracza jednak poza klasyczną formę klipu, stając się częścią szerszej, przemyślanej akcji artystycznej.

Czym jest „Sexy Doll”?

„Sexy Doll” to nie tylko teledysk, ale również konceptualny projekt, który przygląda się temu, jak współczesna kultura definiuje atrakcyjność. Integralnym elementem całości jest strona internetowa stylizowana na konfigurator produktu, gdzie użytkownik może „stworzyć” własny model atrakcyjności.

To interaktywne doświadczenie prowadzi do pytania: czy bycie „sexy” to świadomy wybór, potrzeba wewnętrzna, czy raczej efekt powielania narzuconych schematów?

