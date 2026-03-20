Magdalena Cielecka jako „Sexy Doll” w znakomitym teledysku Kasi Lins

Kasia Lins zaprezentowała nowy teledysk do utworu „Sexy Doll”, w którym główną rolę odgrywa Magdalena Cielecka. Projekt wykracza jednak poza klasyczną formę klipu, stając się częścią szerszej, przemyślanej akcji artystycznej.
Czym jest „Sexy Doll”?
„Sexy Doll” to nie tylko teledysk, ale również konceptualny projekt, który przygląda się temu, jak współczesna kultura definiuje atrakcyjność. Integralnym elementem całości jest strona internetowa stylizowana na konfigurator produktu, gdzie użytkownik może „stworzyć” własny model atrakcyjności.
To interaktywne doświadczenie prowadzi do pytania: czy bycie „sexy” to świadomy wybór, potrzeba wewnętrzna, czy raczej efekt powielania narzuconych schematów?
14-letnia Julia Gawlik zachwyciła w „Must Be The Music”. Sięgnęła po Eminema i podbiła serca jury #MustBeTheMusic #JuliaGawlik #MBTM #Eminem #cgm #Miuosh #NataliaSzroeder
Symboliczna rola Cieleckiej
W klipie Magdalena Cielecka pojawia się w estetyce inspirowanej „fabrycznym” ideałem kobiecego piękna. Ten wizerunek nie jest jednak jednoznaczny – stanowi raczej punkt wyjścia do interpretacji niż gotową odpowiedź.
Obraz balansuje między różnymi znaczeniami. Może być opowieścią o oswajaniu własnego ciała, przejmowaniu kontroli nad własnym wizerunkiem, ale też historią samotności i potrzeby bliskości.
Teledysk bez jednej interpretacji
Twórcy pozostawiają widzowi dużą swobodę w odbiorze. Narracja klipu nie prowadzi w jednym kierunku, a raczej zachęca do refleksji nad tym, jak postrzegamy siebie i innych w kontekście społecznych oczekiwań.
Za reżyserię odpowiada sama Kasia Lins, zdjęcia stworzył Karol Łakomiec, a za koncepcję i realizację warstwy cyfrowej odpowiada Łukasz Jasiukowicz.
Sztuka, która zadaje pytania
„Sexy Doll” to przykład projektu, który łączy muzykę, obraz i interakcję cyfrową w spójną całość. Kasia Lins po raz kolejny udowadnia, że jej twórczość wykracza poza standardowe ramy popkultury, stawiając odbiorcy ważne pytania o tożsamość, wizerunek i współczesne kanony piękna.