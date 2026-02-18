Magda Gessler nie wierzy w dobre serce Dody? Restauratorka twierdzi, że walka z patoschroniskami to wybielanie wizerunku

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Słowa Magda Gessler wywołały spore poruszenie w mediach. Restauratorka w jednym z wywiadów odniosła się do głośnych akcji charytatywnych gwiazd i zasugerowała, że nie zawsze stoją za nimi wyłącznie szlachetne intencje. W rozmowie padło także nazwisko Doda, która w ostatnim czasie mocno zaangażowała się w walkę z tzw. patoschroniskami.

Magda Gessler o „wybielaniu wizerunku” gwiazd

W wywiadzie dla serwisu Kozaczek Magda Gessler podkreśliła, że część celebrytów może traktować działalność dobroczynną jako sposób na poprawę reputacji po wcześniejszych aferach czy kontrowersjach.

Jej zdaniem głośne akcje pomocowe bywają próbą odwrócenia uwagi opinii publicznej od problemów wizerunkowych. Restauratorka zasugerowała, że takie działania są często dokładnie przemyślane i stanowią element strategii medialnej.

Doda i walka z patoschroniskami pod lupą

W kontekście tej wypowiedzi pojawił się temat Dody, która w ostatnich tygodniach aktywnie nagłaśnia problem bezdomnych zwierząt i nieprawidłowości w schroniskach. Jej działania odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych i tradycyjnych.

Magda Gessler stwierdziła, że wybór właśnie takiego tematu nie jest przypadkowy.

„To, że teraz Doda krąży wokół schronisk i wybrała to sobie jako temat, to na pewno jest bardzo świadome i robi to dobrze”.

„To jest bardzo dobre wyjście z sytuacji i jest częściowo wizerunkowe, a częściowo może płynie z jej duszy. Zawsze robi dobry biznes”. Choć restauratorka nie wykluczyła, że za akcją mogą stać także autentyczne emocje, wyraźnie zasugerowała, że aspekt wizerunkowy odgrywa tu dużą rolę.

Ostra reakcja Dody

Sama Doda już wcześniej odniosła się do zarzutów dotyczących jej intencji. W emocjonalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych dała do zrozumienia, że podważanie jej zaangażowania uważa za krzywdzące i niesprawiedliwe.

Artystka podkreśliła, że niezależnie od opinii na jej temat, najważniejsze jest realne wsparcie dla zwierząt. Zaznaczyła też, że nie zamierza rezygnować z działań tylko dlatego, że ktoś kwestionuje jej motywacje.