CGM

Magda Gessler nie wierzy w dobre serce Dody? Restauratorka twierdzi, że walka z patoschroniskami to wybielanie wizerunku

„Zawsze robi dobry biznes”

2026.02.18

opublikował:

Magda Gessler nie wierzy w dobre serce Dody? Restauratorka twierdzi, że walka z patoschroniskami to wybielanie wizerunku

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Słowa Magda Gessler wywołały spore poruszenie w mediach. Restauratorka w jednym z wywiadów odniosła się do głośnych akcji charytatywnych gwiazd i zasugerowała, że nie zawsze stoją za nimi wyłącznie szlachetne intencje. W rozmowie padło także nazwisko Doda, która w ostatnim czasie mocno zaangażowała się w walkę z tzw. patoschroniskami.

Magda Gessler o „wybielaniu wizerunku” gwiazd

W wywiadzie dla serwisu Kozaczek Magda Gessler podkreśliła, że część celebrytów może traktować działalność dobroczynną jako sposób na poprawę reputacji po wcześniejszych aferach czy kontrowersjach.

Jej zdaniem głośne akcje pomocowe bywają próbą odwrócenia uwagi opinii publicznej od problemów wizerunkowych. Restauratorka zasugerowała, że takie działania są często dokładnie przemyślane i stanowią element strategii medialnej.

Doda i walka z patoschroniskami pod lupą

W kontekście tej wypowiedzi pojawił się temat Dody, która w ostatnich tygodniach aktywnie nagłaśnia problem bezdomnych zwierząt i nieprawidłowości w schroniskach. Jej działania odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych i tradycyjnych.

Magda Gessler stwierdziła, że wybór właśnie takiego tematu nie jest przypadkowy.

  • „To, że teraz Doda krąży wokół schronisk i wybrała to sobie jako temat, to na pewno jest bardzo świadome i robi to dobrze”.

  • „To jest bardzo dobre wyjście z sytuacji i jest częściowo wizerunkowe, a częściowo może płynie z jej duszy. Zawsze robi dobry biznes”.

Choć restauratorka nie wykluczyła, że za akcją mogą stać także autentyczne emocje, wyraźnie zasugerowała, że aspekt wizerunkowy odgrywa tu dużą rolę.

Ostra reakcja Dody

Sama Doda już wcześniej odniosła się do zarzutów dotyczących jej intencji. W emocjonalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych dała do zrozumienia, że podważanie jej zaangażowania uważa za krzywdzące i niesprawiedliwe.

Artystka podkreśliła, że niezależnie od opinii na jej temat, najważniejsze jest realne wsparcie dla zwierząt. Zaznaczyła też, że nie zamierza rezygnować z działań tylko dlatego, że ktoś kwestionuje jej motywacje.

Tagi


Popularne newsy

Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu
NEWS

Kaczor BRS usunął tatuaże z twarzy. Raper pokazał proces usuwania dziar wokół oczu

Jakub Żulczyk komentuje oskarżenia GIF wobec Taco Hemingway: „Próba artystycznej cenzury”
NEWS

Jakub Żulczyk komentuje oskarżenia GIF wobec Taco Hemingway: „Próba artystycznej cenzury”

Justyna Steczkowska o Wojewódzkim: „Wykonałam telefon w afekcie (…) Byłam ostra i konkretna i on się wycofał i trochę przestraszył”
NEWS

Justyna Steczkowska o Wojewódzkim: „Wykonałam telefon w afekcie (…) Byłam ostra i konkretna i on się wycofał i trochę przestraszył”

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu
NEWS

Po odwołanych koncertach w Turcji, Indie także blokują występ Behemotha. Zespół otrzymywał groźby zagrażające bezpieczeństwu

Paluch z osobistym wpisem po koncercie na 20-lecie kariery. „Były to lata smutnego typa”
NEWS

Paluch z osobistym wpisem po koncercie na 20-lecie kariery. „Były to lata smutnego typa”

Doda odpowiada na zarzuty Edwarda Miszczaka o nielojalność. „Artyści nie pracują na etacie, nie mają umowy z telewizjami i mają wolność artystyczną”
NEWS

Doda odpowiada na zarzuty Edwarda Miszczaka o nielojalność. „Artyści nie pracują na etacie, nie mają umowy z telewizjami i mają wolność artystyczną”

Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami streamów
NEWS

Drake z niesamowitym rekordem na Spotify. 300 utworów ze 100 milionami streamów

Polecane

CGM
Ojciec Addison Rae aresztowany za publiczne obnażanie

Ojciec Addison Rae aresztowany za publiczne obnażanie

Skandal w cieniu rosnącej kariery

11 godzin temu

CGM
Vito Bambino i Zalia w numerze o decyzjach

Vito Bambino i Zalia w numerze o decyzjach

Do sieci trafił wspólny teledysk artystów

12 godzin temu

CGM
Rodzeństwo Natalii Szroeder stworzyło własny zespół. meh.masza.stas wchodzi na scenę

Rodzeństwo Natalii Szroeder stworzyło własny zespół. meh.masza.stas wc ...

Rodzeństwo Natalia Szroeder postanowiło pójść w ślady sławnej siostry

12 godzin temu

CGM
Justyna Steczkowska nazwała Edytę Górniak „specyficzną”. Gwiazda odpowiada

Justyna Steczkowska nazwała Edytę Górniak „specyficzną”. G ...

Komplement czy krytyka?

12 godzin temu

CGM
Paweł Kukiz od lat skupiony jest na polityce, ale tantiemy z muzyki wciąż zasilają jego konto

Paweł Kukiz od lat skupiony jest na polityce, ale tantiemy z muzyki wc ...

Polityk przyznaje, że wpływy z roku na rok maleją

12 godzin temu

CGM
Justyna Steczkowska o sporze z TVP: „Płakałam z żalu”. Potem gwiazda została zaproszona na spotkanie z prezesem

Justyna Steczkowska o sporze z TVP: „Płakałam z żalu”. Potem gwiazda z ...

Emocje po decyzji TVP

12 godzin temu