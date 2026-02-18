Vito Bambino i Zalia w numerze o decyzjach

Utwór zatytułowany „Decyzje” opowiada o znaczeniu wyborów w życiu i ich wpływie na naszą rzeczywistość.
O piosence „Decyzje”
Faisal Vito, czyli Vito Bambino, opisał utwór jako refleksję nad tym, jak każda decyzja – nawet najmniejsza – kształtuje nasze życie i może rezonować w nieskończoność. W rozmowie przy premierze singla zaznaczył:
„Nie znam osoby, która nie byłaby w stanie opowiedzieć choć jednej historii o tym, jak jedna konkretna decyzja mogła zaważyć nad ich losem w związku, pracy lub ogólnie w życiu.”
Artysta przyznał także, że współpraca z Zalią była jednym z najlepszych wyborów w ramach projektu:
„Jeden z lepszych wyborów, których dokonałem, to zaproszenie Zalii do tego właśnie numeru! Jesteś wielka!”
Produkcja i podziękowania
Vito Bambino podziękował całej ekipie realizującej teledysk – od tancerzy, przez organizację planu, po drużynę techniczną:
„Ogromne DZIEKUJĘ dla całej ekipy Bambinos, Brassbinos, Bambinettes & friends! Nie mniej chciałbym podziękować swojej załodze 'za kamerą’ oraz wszystkim, którzy użyczyli swoich talentów w ramach tego projektu.”
Singiel i teledysk podkreślają wartość odwagi w podejmowaniu decyzji i zapraszają słuchaczy do refleksji nad własnym życiem, a także celebrują współpracę twórczą w muzyce.