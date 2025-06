Maffashion „ma problem z Justinem Timberlake’em”

fot. mat. pras.

Ostatnie lata zdecydowanie nie należą do najlepszych w życiu i karierze Justina Timberlake’a. Ani ubiegłoroczny „Everything I Thought It Was”, ani wcześniejszy album „Man of the Woods” nie spotkały się z najlepszym przyjęciem, do tego ze strony Britney Spears pojawiły się oskarżenia o to, że Timberlake wymusił na niej usunięcie ciąży. Mit „złotego chłopca popu” trochę się zdezaktualizował, choć patrząc na frekwencję na warszawskim koncercie czy w ubiegłym roku podczas dwóch występów w Tauron Arenie Kraków widać, że Justin nadal przyciąga publiczność.

Nie wszyscy palą się jednak do tego, by chodzić na jego koncerty. Maffashion nie ukrywa, że w jakimś sensie zbojkotowała warszawski występ Timberlake’a, ponieważ nie podoba jej się to, co dzieje się wokół gwiazdora od pewnego czasu.

„Od paru lat mam z nim problem”

– Jeśli chodzi o Justina, to powiem wam, że od paru lat mam z nim problem. Ja jestem team Britney i po tych rzeczach, które wyszły na jaw, do których też się Justin przyznał, za które przepraszał… Ale ile lat musiało upłynąć i sami wiemy, jak życie Britney się potoczyło. Jestem bardzo empatyczna, dlatego tak to na mnie działa i tak to biorę do siebie personalnie. Uważam, że Justin jest genialnym, kompletnym artystą.

(…) Światowej klasy gwiazda, pewnie warto go zobaczyć na żywo, ja go na żywo widziałam. Parę lat temu miałam okazję go zobaczyć na takim kameralnym koncercie, gdzie było 100 osób, byłam z marką.

Przez to, co wyszło w ostatnich latach jakoś inaczej patrzę na całą jego karierę. To, co się wydarzyło, kiedy zaczynał karierę solową, jak się rozstał z Britney, do czego ją wykorzystał, jazda po pijaku, jakieś inne rzeczy… Ja nie oceniam, po prostu jestem chyba zbyt empatyczna. To jest inny temat, inny kaliber, ale nie słucham muzyki Diddy’ego, R. Kelly’ego i tak po prostu mam. No i z Justinem też mam problem, jak lecą jego kawałki, to je pomijam, zmieniam kawałek i na koncert po prostu nie miałam ochoty iść – wyjaśnia swoje stanowisko Maffashion.