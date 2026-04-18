Madonna wraca na parkiet i ogłasza album „Confessions II”

2026.04.18

Foto: Rafael Pavarotti

Madonna ponownie kieruje uwagę świata na parkiet. Ikona muzyki pop ogłosiła wydanie nowego albumu „Confessions II”, który ukaże się 3 lipca i stanowi bezpośrednią kontynuację kultowego „Confessions on a Dance Floor”. Nowy projekt już teraz budzi ogromne emocje wśród fanów i środowiska muzycznego.

„Confessions II” – kontynuacja kultowego albumu

Nowa płyta Madonny nawiązuje do jednej z najważniejszych pozycji w jej dyskografii. „Confessions II” ma rozwijać brzmienie i estetykę znaną z oryginalnego albumu, łącząc taneczną energię z bardziej konceptualnym podejściem do muzyki klubowej.

Artystka zapowiada, że projekt będzie dostępny w wielu formatach – winylu, CD oraz kasecie. Przedsprzedaż albumu już ruszyła, a zainteresowanie wydawnictwem jest bardzo duże.

Transowy zwiastun i pierwsze zapowiedzi

Zanim Madonna zaprezentowała główny singiel, opublikowała wizualny teaser utrzymany w transowej, klubowej estetyce. Materiał podkreśla kierunek artystyczny projektu, skupiony wokół rytmu, światła i doświadczenia parkietu jako przestrzeni emocjonalnej.

W zapowiedzi artystka przywołuje także fragment utworu „One Step Away”, który ma być jednym z kluczowych elementów nowej płyty.

Parkiet jako przestrzeń rytuału

Madonna podkreśla, że „Confessions II” to nie tylko album taneczny, ale także refleksja nad znaczeniem muzyki klubowej i wspólnotowego doświadczenia.

Jak mówi artystka:

„Ludzie uważają, że muzyka taneczna jest powierzchowna, ale się mylą. Parkiet to coś więcej niż miejsce, to próg, który przekraczasz – rytualna przestrzeń, gdzie ruch zastępuje język.”

W dalszej części swojej wypowiedzi Madonna opisuje proces tworzenia albumu jako formę muzycznego manifestu:

„Musimy tańczyć, świętować i modlić się naszymi ciałami. Robimy to od tysięcy lat – to duchowa praktyka.”

Nowy rozdział w karierze ikony popu

„Confessions II” ma być połączeniem muzyki elektronicznej, rave’u i popowej narracji charakterystycznej dla Madonny. Współpraca z producentem Stuartem Price’em sugeruje kontynuację brzmień znanych z oryginalnego „Confessions…”, ale w nowoczesnej, bardziej eksperymentalnej formie.

Premiera albumu zaplanowana na lipiec może stać się jednym z najważniejszych muzycznych wydarzeń 2026 roku.

