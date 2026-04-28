CGM

Madonna nieoczekiwanie pojawiła się na scenie Coachelli z Sabriną Carpenter. Teraz wokalistki zapowiadajką wspólny singiel

Spotkanie dwóch pokoleń popu

2026.04.28

opublikował:

Madonna Sabrina Carpenter 2026

Świat popu znów żyje głośną współpracą. Sabrina Carpenter oraz Madonna ogłosiły wspólny utwór, który ma ukazać się pod tytułem „Bring Your Love”. Zapowiedź natychmiast wywołała ogromne poruszenie wśród fanów na całym świecie.

„Bring Your Love” – nowy rozdział w popowej współpracy

Artystki poinformowały o premierze singla w mediach społecznościowych, publikując wspólne zdjęcie w czarno-białej stylistyce. Utwór ma ukazać się 30 kwietnia.

Nowa piosenka znajdzie się na nadchodzącym albumie Madonny, zatytułowanym „Confessions II”, którego premiera zaplanowana jest na lipiec.

Współpraca Madonny i Sabriny Carpenter jest symbolem połączenia dwóch generacji muzyki pop. Madonna od dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci światowej sceny muzycznej, podczas gdy Sabrina Carpenter dynamicznie buduje swoją pozycję jako jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia.

Ich wspólne wystąpienie na festiwalu Coachella, gdzie wykonały klasyczne hity „Vogue” i „Like a Prayer”, było pierwszym sygnałem, że artystki planują coś większego.

Fani w euforii po ogłoszeniu

Zapowiedź singla wywołała natychmiastową reakcję w mediach społecznościowych. Fani obu artystek odliczają już dni do premiery, a komentarze pod postami pełne są entuzjazmu i oczekiwania.

Współpraca została określona przez wielu jako jedno z najbardziej zaskakujących i jednocześnie najbardziej wyczekiwanych muzycznych połączeń roku.

Madonna nie zwalnia tempa

Madonna pracuje obecnie nad swoim 15. albumem studyjnym, co potwierdza, że mimo wieloletniej kariery nadal aktywnie rozwija swoją twórczość.

Projekt „Confessions II” ma być kontynuacją jednego z jej najbardziej cenionych albumów i jednocześnie nowym etapem w jej muzycznej ewolucji.

Sabrina Carpenter na fali popularności

Sabrina Carpenter w ostatnich latach stała się jedną z najważniejszych postaci współczesnego popu. Jej rosnąca popularność i współpraca z ikoną muzyki potwierdzają jej silną pozycję na rynku.

 

Tagi


