Madonna i Sabrina Carpenter razem na Coachelli. „Vogue”, „Like a Prayer” i nowy, niewydany utwór

Coachella ponownie stała się sceną jednego z najbardziej spektakularnych momentów tegorocznego festiwalu. Sabrina Carpenter zaprosiła na scenę samą Madonnę, a ich wspólny występ szybko stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń weekendu.
Zaskakujące wejście Madonny na scenę
Podczas drugiego występu headlinerkowego Sabriny Carpenter na głównej scenie Coachelli, publiczność była świadkiem niespodziewanego pojawienia się Madonny. Moment rozpoczął się od ikonicznej choreografii „Juno”, która płynnie przeszła w legendarny hit „Vogue”.
Publiczność zareagowała entuzjastycznie, a wspólne wykonanie klasyka z 1990 roku wywołało ogromne emocje na terenie festiwalu.
Po „Vogue” artystki sięgnęły po kolejny kultowy utwór Madonny – „Like a Prayer”. Występ zakończył się jednak czymś, co najbardziej rozpaliło fanów: premierą nowego, niewydanego jeszcze utworu.
Według dostępnych informacji, piosenka pochodzi z nadchodzącego albumu „Confessions II”, który Madonna zapowiedziała kilka dni wcześniej.
„Confessions II” – powrót do tanecznych korzeni
Występ na Coachelli wpisuje się w promocję nowej płyty Madonny, będącej kontynuacją kultowego „Confessions on a Dance Floor”. Album ma ukazać się 3 lipca i powstaje ponownie we współpracy ze Stuartem Price’em.
Artystka podkreśla, że nowy projekt opiera się na idei parkietu jako przestrzeni emocji i rytuału:
„Musimy tańczyć, świętować i modlić się naszymi ciałami. Parkiet to rytualna przestrzeń, gdzie ruch zastępuje język” – mówi Madonna.
Wspólny występ Madonny i Sabriny Carpenter został odebrany jako symboliczne połączenie dwóch generacji muzyki pop – ikony lat 80. i 90. oraz jednej z najważniejszych współczesnych artystek młodego pokolenia.
Dla wielu fanów był to jeden z najbardziej wyjątkowych momentów Coachelli 2026.
Reakcje i kontekst festiwalu
Występ odbył się kilka dni po ogłoszeniu „Confessions II”, co dodatkowo podsyciło zainteresowanie nowym materiałem Madonny. Sama Carpenter kontynuuje swoją intensywną trasę festiwalową, która już wcześniej obfitowała w niespodzianki i gościnne występy.