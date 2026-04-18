Madonna i Sabrina Carpenter razem na Coachelli. „Vogue", „Like a Prayer" i nowy, niewydany utwór

Zaskakujące wejście Madonny na scenę

2026.04.18

Coachella ponownie stała się sceną jednego z najbardziej spektakularnych momentów tegorocznego festiwalu. Sabrina Carpenter zaprosiła na scenę samą Madonnę, a ich wspólny występ szybko stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń weekendu.

Podczas drugiego występu headlinerkowego Sabriny Carpenter na głównej scenie Coachelli, publiczność była świadkiem niespodziewanego pojawienia się Madonny. Moment rozpoczął się od ikonicznej choreografii „Juno”, która płynnie przeszła w legendarny hit „Vogue”.

Publiczność zareagowała entuzjastycznie, a wspólne wykonanie klasyka z 1990 roku wywołało ogromne emocje na terenie festiwalu.

„Like a Prayer” i premierowy, niewydany utwór

Po „Vogue” artystki sięgnęły po kolejny kultowy utwór Madonny – „Like a Prayer”. Występ zakończył się jednak czymś, co najbardziej rozpaliło fanów: premierą nowego, niewydanego jeszcze utworu.

Według dostępnych informacji, piosenka pochodzi z nadchodzącego albumu „Confessions II”, który Madonna zapowiedziała kilka dni wcześniej.

„Confessions II” – powrót do tanecznych korzeni

Występ na Coachelli wpisuje się w promocję nowej płyty Madonny, będącej kontynuacją kultowego „Confessions on a Dance Floor”. Album ma ukazać się 3 lipca i powstaje ponownie we współpracy ze Stuartem Price’em.

Artystka podkreśla, że nowy projekt opiera się na idei parkietu jako przestrzeni emocji i rytuału:

„Musimy tańczyć, świętować i modlić się naszymi ciałami. Parkiet to rytualna przestrzeń, gdzie ruch zastępuje język” – mówi Madonna.

Symboliczne spotkanie pokoleń popu

Wspólny występ Madonny i Sabriny Carpenter został odebrany jako symboliczne połączenie dwóch generacji muzyki pop – ikony lat 80. i 90. oraz jednej z najważniejszych współczesnych artystek młodego pokolenia.

Dla wielu fanów był to jeden z najbardziej wyjątkowych momentów Coachelli 2026.

Reakcje i kontekst festiwalu

Występ odbył się kilka dni po ogłoszeniu „Confessions II”, co dodatkowo podsyciło zainteresowanie nowym materiałem Madonny. Sama Carpenter kontynuuje swoją intensywną trasę festiwalową, która już wcześniej obfitowała w niespodzianki i gościnne występy.

Popularne newsy

Malik Montana Young Loeisa Freak IG 2026
NEWS

Young Leosia nagrała numer z Malikiem Montaną: „Liże mnie, mówi, że smaczne, wczuł się, bo ładnie pachnę”

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Poznaliśmy ceny na koncert Kanye Westa w Polsce 2026. Bilety są naprawdę drogie

Kanye-West-P.-Tarasewicz-2
NEWS

Koncert Kanye Westa na Stadionie w Chorzowie zostanie odwołany. Możliwe, że w ciagu najbliższych kilku godzin

Taco Hemingway 2024 Foto @piotr_tarasewicz-2
NEWS

To jest skandal! GIF nakazuje usunięcie fragmentu utworu Taco Hemingway’a. Jego wytwórnia wydała oświadczenie

KanyeWest5
NEWS

Organizatorzy koncertu Kanye Westa wydali oświadczenie. Pre-rejestrację na bilety na koncert Ye wypełniło blisko 100 000 Polaków

Krzysztof Stanowski Kanal Zerook
NEWS

Stanowski ostro o koncercie Kanye Westa: „Czy naprawdę w Polsce dojdzie do koncertu tego nazistowskiego śmiecia?”

Kanye West
NEWS

Kanye West nie zagra w Chorzowie. Koncert został oficjalnie odwołany „z przyczyn formalno-prawnych”

Polecane

CGM
Opener_piotr_tarasewicz_main_ice_spice-21

Ice Spice została zaatakowana przez kobietę w McDonalds. Nagranie traf ...

Z relacji wynika, że fanka próbowała dołączyć do stolika, co spotkało się z odmową

6 godzin temu

CGM
Zayn Malik

Zayn Malik trafił do szpitala. Niepokojące zdjęcie artysty na Instagra ...

Artysta udostępnił zdjęcie, na którym widać go leżącego w szpitalnym łóżku

6 godzin temu

CGM
Doda 2026 IG

Doda komentuje „baddie erę” Young Leosi. Raperka odpowiada: „Wiadomo, ...

Doda największą "baddie" na polskim rynku muzycznym?

7 godzin temu

CGM
V_Kids9_BitwaCleo_tren_poz_118

Cleo wspomina Eurowizję: „Ugięły mi się nogi!”. Wokalistka ...

Eurowizyjne emocje nadal żywe

7 godzin temu

CGM
Paluch foto 2_fotograf Bartosz Modrzejewski

Paluch i Chris Carson wracają ze wspólnym materiałem. Singiel „N ...

Start preorderu albumu PCC 3.0

7 godzin temu

CGM
Madonna - Photo Credit - Rafael Pavarotti

Madonna wraca na parkiet i ogłasza album „Confessions II”

Nowy rozdział w karierze ikony popu

8 godzin temu