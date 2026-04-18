Madonna i Sabrina Carpenter razem na Coachelli. „Vogue”, „Like a Prayer” i nowy, niewydany utwór

Coachella ponownie stała się sceną jednego z najbardziej spektakularnych momentów tegorocznego festiwalu. Sabrina Carpenter zaprosiła na scenę samą Madonnę, a ich wspólny występ szybko stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń weekendu.

Zaskakujące wejście Madonny na scenę

Podczas drugiego występu headlinerkowego Sabriny Carpenter na głównej scenie Coachelli, publiczność była świadkiem niespodziewanego pojawienia się Madonny. Moment rozpoczął się od ikonicznej choreografii „Juno”, która płynnie przeszła w legendarny hit „Vogue”.

Publiczność zareagowała entuzjastycznie, a wspólne wykonanie klasyka z 1990 roku wywołało ogromne emocje na terenie festiwalu.