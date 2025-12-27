Maciej Maleńczuk o wojnie: „Chętnie zginąłbym w jakiejś krwawej bitwie”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

26 grudnia 2025 roku w świątecznym odcinku programu „Autentyczni” na TVN Maciej Maleńczuk otwarcie wypowiedział się na temat swojej postawy w obliczu zagrożenia dla Polski. Artysta, choć deklaruje się jako pacyfista, przyznał, że w razie potrzeby nie zawahałby się wziąć broni do ręki i walczyć za ojczyznę.

„Autentyczni” – Maleńczuk o córkach i współczesnym wojsku

W programie jeden z uczestników zapytał Maleńczuka, jak zareagowałby, gdyby jego córka zaczęła randkować ze starszym wojskowym. Artysta w swoim stylu odpowiedział:

„Na szczęście sobie tego absolutnie nie wyobrażam, żeby trepa w domu przyjmować. Moje córki raczej nie poszłyby na randkę z wojskowym. Po drugie, współczesny wojskowy to nie to samo, co komunistyczny trep. To normalniejsi ludzie.”

Wokalista podkreślił, że jego podejście do wojny nie jest sprzeczne z pacyfizmem.

Pacyfista, który mógłby walczyć za Polskę

Maleńczuk stwierdził wprost, że gdyby Polska znalazła się w konflikcie zbrojnym, nie uciekałby poza granice kraju:

„To, że jestem pacyfistą, nie znaczy, że w momencie zagrożenia nie wezmę broni do ręki. Zdecydowanie nie uciekałbym. Mam już swoje lata i nawet chętnie zginąłbym w jakiejś krwawej bitwie.”

Gdzie obejrzeć odcinek „Autentycznych” z Maciejem Maleńczukiem

Świąteczne odcinki programu „Autentyczni” dostępne są na platformie Player. 25 grudnia 2025 pokazano odcinek z Agnieszką Chylińską, a dzień później widzowie mogli obejrzeć odcinek z udziałem Macieja Maleńczuka.