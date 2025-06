Lizzo wraca do hiphopowych korzeni

fot. B.K. Barone

Niedługo po viralowym sukcesie freestyle’u „Yitty on Yo Tittys”, multiplatynowa gwiazda, zdobywczyni Grammy i Emmy – Lizzo, przedstawia najnowszy rapowy mixtape „My Face Hurts From Smiling”. Składający się z 13 utworów zestaw to kontynuacja nieustraszonego rozdziału, który pokazuje artystyczną ewolucję Amerykanki, znanej z ciętego języka, poczucia humoru i wywalczonej niezależności w tworzeniu brzmienia równie świeżego, co po prostu charakterystycznego dla Lizzo. To kolorowa, jazda bez trzymanki i nowe otwarcie Lizzo, które definiuje brzmienie wakacji i ugruntowuje swoją pozycję w hip-hopie.

Lizzo kipi pewnością siebie

Cały projekt otwiera utwór „Crashout” w typowym dla Lizzo tonie, odważnie wykonany i kipiący pewnością siebie. Numer jest odzwierciedleniem jej zdolności do odrzucania hałasu, i bezproblemowego łączenia pewności siebie i dowcipu. Zabawna i nieskrępowana, pojawia się w samą porę na lato z chwytliwym refrenem, który już robi zamieszanie w mediach społecznościowych i staje się wyróżnikiem projektu.

W zestawie znalazł się także utwór „Still Can’t Fuh” zrealizowany we współpracy z Doja Cat, który Lizzo niedawno zwiastowała na TikToku. Numer żeni ostre, pełne samozapewnienia wersy z porywającym bitem, podkreślając charakter obydwu artystek, które nie pozwalają się szufladkować. Inny wyróżniający się w zestawie numer to „IRL” z udziałem SZA, który porywa klimatycznym, roztańczonym klimatem. Obydwie panie łączy niesamowita chemia, a wyrazisty styl Lizzo idealnie współgra z harmonijnym śpiewem SZA.

Lizzo sięga do korzeni

Na mixtapie znalazła się też viralowa piosenka „Yitty on Yo Tittys (Freestyle)”, nawiązująca do nazwy marki odzieży modelującej Lizzo. To surowy, rytmiczny kawałek, przypominający o korzeniach Lizzo.

Z „My Face Hurts From Smiling” Lizzo wykorzystuje swoją wszechstronność jako autorka tekstów, raperka i wykonawczyni. Choć najbardziej znana jest ze popowych przebojów i poprawiających nastrój hymnów, rap nie jest jej obcy i zawsze był częścią jej brzmienia. Ten projekt sięga do tych korzeni, łącząc hip hop, R&B i alternatywne wibracje, jednocześnie zachowując charakterystyczny styl i głos Lizzo.

Lista utworów:

Crashout

Yitty on Yo Tittys (Freestyle)Just 4 Fun

Gotcho Bitch

Still Can’t Fuh (feat. Doja Cat)

New Mistakes

Bend It Ova

Left Right

Droppin’ On It

Summa Shit

IRL (feat. SZA)

Cut Em Off

Ditto

Lizzo

Lizzo to czterokrotna laureatka Grammy, Emmy, supergwiazda, wokalistka, autorka piosenek, raperka, która zdążyła już odcisnąć wyraźne piętno na popkulturze. W 2023 roku została pierwszą od 1994 roku czarną kobietą, która zdobyła Grammy w kategorii Nagranie roku (podwójnie platynowe „About Damn Time”). Wcześniej podbiła listy przebój 9-krotnie platynowym hitem „Truth Hurts”, który „Rolling Stone” umieścił w zestawieniu 500 Największych przebojów wszech czasów. Lizzo może też pochwalić udziałem w filmach „Paskudy. UglyDolls” i „Ślicznotki”, a także popularnym reality show Watch „Out For the Big Grrrls”. Lizzo połączyła też siły z Fabletics, aby stworzyć własną linię odzieży modelującej Yitty, dla kobiet plus size.

W 2025 roku wróciła ze swoją hałaśliwą i energiczną piosenką „Love In Real Life” i zapowiedzią długogrającego albumu pod tym samym tytułem.