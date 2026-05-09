Kendrick Lamar spotkał swoją nauczycielkę z podstawówki. Wzruszające nagranie obiegło sieć

Kendrick Lamar ponownie udowodnił, że mimo światowej sławy nie zapomina o swoich korzeniach. Artysta spotkał swoją nauczycielkę z siódmej klasy podczas wizyty w szkole Centennial High School w Compton. Nagranie z ich spotkania szybko stało się viralem i wywołało falę emocji wśród fanów.

Wzruszające spotkanie w dawnej szkole Kendricka

Do spotkania doszło podczas uroczystości organizowanej w Centennial High School, do której uczęszczał Kendrick Lamar przed rozpoczęciem kariery muzycznej.

Na nagraniu widać, jak nauczycielka rapera podchodzi do niego i z wyraźnym wzruszeniem mówi, że jest z niego dumna. Chwilę później oboje wymieniają uścisk i kilka ciepłych słów, co zostało odebrane przez internautów jako wyjątkowo autentyczny i emocjonalny moment.

„Jestem z niego dumna” – słowa, które poruszyły fanów

Nauczycielka Kendricka podkreśliła, że zarówno ona, jak i wielu innych nauczycieli, śledzi jego karierę z ogromną dumą. Jak wynika z relacji, to jej córka zachęciła ją do udziału w wydarzeniu, sugerując, że raper może ją rozpoznać.

Spotkanie okazało się bardzo osobiste i pełne emocji, a nagranie szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych, gdzie fani podkreślali, jak ważną rolę w życiu artysty odegrała edukacja i jego nauczyciele.