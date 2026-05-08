Eurowizja 2026: Pierwsze nagranie z próby Alicji Szemplińskiej robi wrażenie

„Najpotężniejszy głos tej edycji”

2026.05.08

Emocje wokół tegorocznego konkursu Eurowizja 2026 rosną z dnia na dzień. Polska reprezentantka – Alicja Szemplińska – przygotowuje się do występu w pierwszym półfinale, który odbędzie się 12 maja w Wiedniu. W sieci pojawiło się już pierwsze nagranie z jej próby technicznej, które wywołało falę komentarzy i spekulacji o awansie do finału.

Polska reprezentantka z utworem „Pray”

Alicja Szemplińska wywalczyła prawo reprezentowania Polski w marcowych eliminacjach. Na Eurowizji 2026 wystąpi z utworem „Pray”, który – według fanów i komentatorów – wyróżnia się na tle konkurencji nowoczesnym brzmieniem i emocjonalnym przekazem.

Występ w Wiedniu będzie dla niej jednym z najważniejszych momentów w karierze, a jednocześnie ogromnym sprawdzianem na międzynarodowej scenie muzycznej.

Pierwsze nagranie z próby w Wiedniu

Do sieci trafiło już nagranie z próby technicznej, które pokazuje fragment eurowizyjnej realizacji scenicznej. Całość opiera się na kontrastowej, czarno-białej estetyce, co nadaje występowi nowoczesny i minimalistyczny charakter.

Na scenie Alicji towarzyszy czworo tancerzy, a choreografia została zaprojektowana tak, aby podkreślić dynamikę utworu i emocjonalny wokal artystki.

Stylizacja i scenografia robią wrażenie

Występ wyróżnia się również odważną stylizacją wokalistki. Alicja Szemplińska pojawia się na scenie w szerokich czarnych spodniach oraz metalicznej, srebrnej formie gorsetu przypominającego zbroję.

Do tego dochodzi intensywna choreografia wykonywana na podwyższonej rampie oraz mocne efekty świetlne, które budują dramaturgię występu.

Reakcje fanów: „Polska górą”

Fragment próby szybko trafił do internetu, gdzie spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. W komentarzach dominują opinie o mocnym wokalu i nowoczesnej oprawie scenicznej.

Wśród reakcji internautów pojawiają się m.in. opinie:

  • „Zakwalifikuje się na 100%”
  • „Najpotężniejszy głos tej edycji”
  • „Wygląda i brzmi to wspaniale”
  • „Polska górą”

Część komentujących zwraca uwagę, że utwór „Pray” odbiega od klasycznego eurowizyjnego stylu, co może być zarówno jego siłą, jak i wyzwaniem w głosowaniu.

Szanse Polski na Eurowizji 2026

Występ Alicji Szemplińskiej jest jednym z najbardziej wyczekiwanych w pierwszym półfinale konkursu. Fani podkreślają, że silny wokal, dopracowana choreografia i nowoczesna scenografia mogą dać Polsce realną szansę na awans do finału.

Jednocześnie Eurowizja to konkurs, w którym liczy się nie tylko jakość muzyczna, ale także odbiór międzynarodowej publiczności i jurorów.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision)

