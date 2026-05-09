Seth Rogen i Jon Stewart: „Pierdo*ić Kanye Westa”

Seth Rogen oraz Jon Stewart wywołali jedną z najgłośniejszych reakcji festiwalu „Netflix Is a Joke” po swoim występie w Los Angeles. Na scenie The Greek Theatre padły wyjątkowo ostre komentarze pod adresem Kanye West, które szybko obiegły internet.

Rogen: „Pierdo*ić Kanye West”

Najbardziej cytowany moment wieczoru należał do Setha Rogena. Komik wprost odniósł się do kontrowersji wokół rapera, mówiąc na scenie:

„F*** Kanye West”

Seth Rogen dodał też ironicznie, że w przeszłości spotykał się z większą krytyką za swoje komentarze dotyczące społeczności żydowskiej niż osoba, która wypowiadała się w kontrowersyjny sposób o historii.

W swoim występie Rogen żartował również, że skala kontrowersji wokół Kanye West osiągnęła poziom, który trudno nawet logicznie komentować, biorąc pod uwagę jego publiczne wypowiedzi.

Jon Stewart jeszcze ostrzej

Jon Stewart poszedł jeszcze dalej, rozwijając krytykę w bardziej bezpośredni sposób. W swoim fragmencie występu powiedział:

„Ale serio, pierdo*ić tego gościa. On mówił rzeczy w stylu: ‘Hitler był niezrozumiany, musimy mu wybaczyć’. Nie sądzę, żebym musiał słuchać kogoś, kto uważa, że Hitler zasługuje na wybaczenie”

Jego wypowiedź spotkała się z głośną reakcją publiczności, a fragment szybko trafił do mediów społecznościowych.

Kontekst: kontrowersje wokół Kanye Westa

Kanye West od lat pozostaje jedną z najbardziej polaryzujących postaci w świecie muzyki i popkultury. Jego wypowiedzi i działania wielokrotnie były szeroko krytykowane, ale także bronione przez część fanów.

Występ Rogena i Stewarta był reakcją na ten długotrwały medialny konflikt, który regularnie powraca w debacie publicznej.

The Greek Theatre i festiwal „Netflix Is a Joke”

Wydarzenie odbyło się w The Greek Theatre w ramach festiwalu „Netflix Is a Joke”, który gromadzi największe nazwiska stand-upu i komedii w USA.

Występ Seth Rogen oraz Jon Stewart stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów całego wydarzenia.