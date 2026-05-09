Drake pomaga włoskiemu klubowi piłkarskiemu. Venezia FC z dużym wsparciem finansowym

Drake od lat jest silnie związany ze światem sportu

2026.05.09

Drake ponownie znalazł się w centrum uwagi — tym razem nie z powodu muzyki, a inwestycji w świat sportu. Artysta, który jest współwłaścicielem włoskiego klubu Venezia FC, pomógł zabezpieczyć znaczące finansowanie, które ma wesprzeć rozwój drużyny i jej powrót do najwyższej ligi.

Drake i inwestycje w Venezia FC

Według doniesień medialnych, klub z Wenecji pozyskał około 100–120 milionów dolarów od inwestorów związanych z rynkiem sportowym i rozrywkowym. Środki mają zostać przeznaczone na rozwój infrastruktury, wzmocnienie kadry oraz dalszą profesjonalizację klubu.

Venezia FC obecnie występuje w Serie B, czyli drugiej klasie rozgrywkowej we Włoszech, ale celem właścicieli i inwestorów jest awans do Serie A.

Drake od kilku lat angażuje się w projekt jako jeden z udziałowców, a jego nazwisko regularnie pojawia się w kontekście rozwoju klubu.

Kim są inwestorzy stojący za finansowaniem?

W proces pozyskiwania środków zaangażowane były osoby związane wcześniej z dużymi organizacjami sportowymi w Ameryce Północnej. Nowe finansowanie ma być częścią większego planu restrukturyzacji i budowy silniejszej marki klubu na rynku europejskim.

Według informacji, współpraca inwestorów z Drakiem rozpoczęła się jeszcze w czasie jego działalności związanej z klubami sportowymi w Kanadzie.

Drake i sport – długoterminowe zaangażowanie

Drake od lat jest silnie związany ze światem sportu. Oprócz udziałów w Venezia FC, artysta był również łączony z innymi inwestycjami sportowymi, w tym udziałami w europejskich klubach piłkarskich.

Raper często pojawia się także na meczach koszykówki NBA w Toronto, gdzie mieszka jego rodzina. Jego syn Adonis również interesuje się piłką nożną, co dodatkowo wzmacnia jego prywatną więź ze sportem.

Muzyka i biznes idą w parze

Zaangażowanie Drake’a w Venezia FC zbiegło się w czasie z intensywnym okresem w jego karierze muzycznej. Artysta przygotowuje się do premiery nowego projektu „ICEMAN”, co sprawia, że jego aktywność biznesowa i artystyczna rozwija się równolegle.

W świecie show-biznesu Drake od dawna uchodzi za jednego z najlepiej zarządzających swoją marką artystów, łącząc muzykę, sport i inwestycje w spójny model działalności.

Venezia FC z ambicjami powrotu do Serie A

Dzięki nowemu wsparciu finansowemu Venezia FC ma ambicję powrotu do Serie A. Klub z Wenecji w ostatnich latach przechodził liczne zmiany organizacyjne, a inwestycje mają pomóc ustabilizować jego pozycję w europejskiej piłce.

Dla kibiców oznacza to nadzieję na powrót do najwyższego poziomu rozgrywek i rywalizację z największymi drużynami we Włoszech.

Sportowy świat Drake’a coraz większy

Zaangażowanie Drake’a w Venezia FC pokazuje, że artyści coraz częściej stają się realnymi graczami na rynku sportowym, nie tylko jako sponsorzy, ale również inwestorzy strategiczni.

W połączeniu z jego działalnością muzyczną i nadchodzącymi projektami, 2026 rok zapowiada się dla Drake’a jako jeden z najbardziej intensywnych w jego karierze.

