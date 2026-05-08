Policja zabrała głos w sprawie śmierci Lil Narcyza. 23-latek znaleziony martwy w Chorwacji

Rzeczniczka prasowa policji przekazała, że w sprawie kluczową rolę odgrywa chorwcka policja

2026.05.08

lil narcyz YT

Śmierć polskiego influencera Nikodema Czyżewskiego, znanego w internecie jako Lil Narcyz, wywołała duże poruszenie wśród jego fanów oraz środowiska internetowego. 23-latek został uznany za zaginionego na początku kwietnia 2026 roku podczas pobytu w Chorwacji. Po kilku tygodniach poszukiwań służby potwierdziły odnalezienie jego ciała w Zagrzebiu.

Zaginięcie Lil Narcyza w Chorwacji

Nikodem Czyżewski wyjechał do Chorwacji w celach zarobkowych. Ostatni kontakt z rodziną miał miejsce 8 kwietnia, po czym jego telefon przestał odpowiadać, a wszelki ślad po nim zaginął.

W pierwszych dniach poszukiwań ustalono, że mógł przebywać w rejonie Zagrzebia. Informacje te stały się kluczowe dla dalszych działań służb, zarówno polskich, jak i chorwackich.

Odnalezienie ciała i działania policji

Po kilku tygodniach intensywnych poszukiwań Komenda Miejska Policji w Gliwicach poinformowała o odnalezieniu ciała influencera w stolicy Chorwacji.

Jak przekazała rzeczniczka prasowa gliwickiej policji, nadkom. Marzena Szwed, w sprawie kluczową rolę odgrywają obecnie chorwackie służby.

„Do zdarzenia doszło na terenie Chorwacji, dlatego organami właściwymi do prowadzenia czynności i podejmowania decyzji w tej sprawie są służby oraz instytucje chorwackie” – poinformowała policja.

Oznacza to, że dalsze postępowanie oraz ustalenie dokładnych okoliczności śmierci będzie prowadzone poza Polską.

Śledztwo międzynarodowe i procedury

W tego typu sprawach, gdy do zdarzenia dochodzi poza granicami kraju, współpraca międzynarodowa jest kluczowa. Polskie służby pozostają w kontakcie z chorwackimi organami ścigania, jednak to tamtejsze instytucje prowadzą główne czynności śledcze.

Na obecnym etapie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci influencera.

Zbiórka na sprowadzenie ciała do Polski

W sieci uruchomiono zbiórkę pieniędzy, której celem jest sprowadzenie ciała Nikodema Czyżewskiego do Polski oraz organizacja jego pogrzebu.

Inicjatywa została założona przez osobę przedstawiającą się jako członek rodziny influencera. Celem finansowym określono kwotę 50 tysięcy złotych.

Rodzina i bliscy apelują o wsparcie, podkreślając, że chcą zapewnić mu godne pożegnanie.

Kim był Lil Narcyz?

Nikodem Czyżewski zdobył popularność w internecie dzięki kontrowersyjnym materiałom oraz viralowym utworom typu „diss”. Wśród jego najpopularniejszych nagrań znajdowały się m.in. „Diss na koronawirusa”, „Diss na szkołę” czy „Diss na TVN”.

Jego kanał na YouTube zgromadził blisko pół miliona subskrybentów. Ostatnie treści publikował jednak kilka lat temu, po czym stopniowo wycofał się z aktywności internetowej.

W późniejszym okresie jego działalność przeniosła się na bardziej prywatne i kontrowersyjne platformy. Według dostępnych informacji, prowadził również profil w serwisie OnlyFans, gdzie publikował treści dla dorosłych pod pseudonimem „Zarcyz”.

