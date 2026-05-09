Burza po ogłoszeniu Fagaty na Juwenaliach Częstochowskich. „Szatan wygrał tę bitwę”

Występ Fagata podczas Juwenaliów w Częstochowa jeszcze się nie odbył, a już wywołał jedną z największych afer wokół tegorocznych imprez studenckich. Po ogłoszeniu line-upu w mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy krytykujących decyzję organizatorów. Internauci nie kryją oburzenia, a część studentów uważa, że obecność influencerki na wydarzeniu akademickim to „wstyd na całą Polskę”.

Fagata gwiazdą Juwenaliów Częstochowskich 2026

Organizatorzy Juwenaliów Częstochowskich poinformowali, że jedną z gwiazd wydarzenia będzie Fagata. Influencerka i raperka wystąpi obok takich artystów jak Budka Suflera, Malik Montana, Modelki czy Kukon.

W oficjalnym komunikacie promującym koncert organizatorzy zapowiadali „wieczór pełen magnetyzmu, odważnych bitów i niesamowitej energii”. W sieci szybko pojawiły się jednak głosy, że taki wybór artystki zupełnie nie pasuje do charakteru imprezy studenckiej.

Dla części internautów zestawienie legend rocka z internetową celebrytką okazało się wyjątkowo kontrowersyjne. Wielu studentów twierdzi, że juwenalia powinny prezentować wyższy poziom muzyczny i bardziej akademicki klimat.

Internet nie zostawił suchej nitki na organizatorach

Pod wpisami dotyczącymi koncertu momentalnie pojawiły się setki komentarzy. Krytyka dotyczyła zarówno samej Fagaty, jak i całego tegorocznego line-upu wydarzenia.

W komentarzach można przeczytać:

„Juwenalia powinny jednak trzymać jakiś poziom”,

„Wstyd na całą Polskę”,

„Osoba, która robiła line-up w tym roku, powinna nie robić tego już nigdy”,

„Średnia wieku na imprezie dla studentów będzie wynosiła 12 lat”,

„Line-up jak na dożynkach w Koninie”,

„Obrażacie studentów”.

Nie zabrakło także ironicznych wpisów odnoszących się do religijnego charakteru miasta. Jeden z internautów napisał:

„I to w bożym mieście. Szatan wygrał tę bitwę”.

Komentarz błyskawicznie zdobył popularność i zaczął krążyć po mediach społecznościowych.

Juwenalia coraz bardziej internetowe

Spór wokół koncertu Fagaty pokazuje, jak bardzo zmieniają się współczesne juwenalia. Jeszcze kilka lat temu imprezy studenckie kojarzyły się głównie z koncertami rockowymi i alternatywną sceną muzyczną. Obecnie organizatorzy coraz częściej zapraszają influencerów, raperów oraz twórców popularnych w mediach społecznościowych.

Dla części studentów to naturalny kierunek zmian i sposób na przyciągnięcie młodej publiczności. Inni twierdzą jednak, że wydarzenia akademickie tracą swój dawny charakter i coraz bardziej przypominają komercyjne festiwale nastawione na viralowe zasięgi.

W przypadku Częstochowy emocje są dodatkowo podgrzewane przez specyficzny wizerunek miasta, które wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z religijnym centrum Polski. To właśnie dlatego część komentarzy dotyczących Fagaty miała wyjątkowo ironiczny i prześmiewczy charakter.

Organizatorzy nie zamierzają zmieniać line-upu

Pomimo ogromnej liczby krytycznych komentarzy organizatorzy Juwenaliów Częstochowskich nie zapowiedzieli żadnych zmian w programie wydarzenia. Wszystko wskazuje więc na to, że koncert odbędzie się zgodnie z planem.

Nie brakuje jednak również osób broniących decyzji organizatorów. Zwolennicy występu Fagaty podkreślają, że influencerka cieszy się ogromną popularnością wśród młodych ludzi i doskonale wpisuje się w obecne trendy internetowe.

Jedno jest pewne — tegoroczne Juwenalia w Częstochowie jeszcze przed rozpoczęciem stały się jednym z najgłośniejszych tematów w polskim internecie.