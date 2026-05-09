Sprawa porwania Gucci Mane’a: Pooh Shiesty twierdzi, że nie miał z tym nic wspólnego 

Pooh Shiesty ponownie znalazł się w centrum medialnej uwagi po tym, jak w sądzie federalnym w Dallas stanowczo zaprzeczył wszystkim zarzutom w głośnej sprawie o porwanie i rozbój. Raper nie przyznał się do winy w procesie, który dotyczy incydentu z udziałem Gucci Mane oraz innych osób w studiu nagraniowym.

Pooh Shiesty nie przyznaje się do winy

Podczas rozprawy sądowej Pooh Shiesty oficjalnie zadeklarował, że jest niewinny wobec wszystkich postawionych mu zarzutów. Jego obrona, prowadzona przez prawnika Kenta Schaffera, potwierdziła, że artysta utrzymuje stanowisko o braku winy.

O co oskarżany jest raper?

Sprawa dotyczy wydarzeń, do których miało dojść w styczniu w studiu nagraniowym w Dallas. Według prokuratury federalnej Pooh Shiesty oraz grupa współoskarżonych mieli brać udział w napadzie oraz porwaniu związanym z próbą wywarcia presji na zmianę kontraktu muzycznego.

Wśród osób objętych postępowaniem znajdują się także członkowie jego rodziny oraz inni raperzy związani ze sceną muzyczną Memphis.

Gucci Mane w centrum sprawy

W całej sprawie pojawia się również Gucci Mane, który według dokumentów śledczych miał być jedną z osób obecnych podczas zdarzenia w studiu.

Według ustaleń prokuratury, konflikt miał mieć podłoże biznesowe i dotyczyć relacji kontraktowych pomiędzy artystami.

Areszt i brak zgody na kaucję

Pooh Shiesty pozostaje w areszcie do czasu procesu, ponieważ sąd uznał, że nie ma podstaw do jego zwolnienia za kaucją. Podobne decyzje zapadły wobec części współoskarżonych w sprawie.

Obrona zapowiada walkę o uniewinnienie i podważa wersję przedstawioną przez prokuraturę.

Kolejny problem w karierze rapera

Dla Pooh Shiesty sprawa oznacza kolejny poważny kryzys prawny, który może mieć długofalowy wpływ na jego karierę muzyczną. Artysta w ostatnich latach wielokrotnie pojawiał się w mediach w kontekście problemów z prawem, co utrudnia jego działalność artystyczną.