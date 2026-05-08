Już dziś odbędzie się Circoloco Warsaw. Legenda Ibizy zagra w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń światowej sceny elektronicznej, Circoloco Warsaw, po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Już 9 maja 2026 roku legendarna marka z Ibizy przejmie przestrzeń Pałacu w Wilanowie, łącząc muzykę klubową najwyższej klasy z jedną z najważniejszych historycznych lokalizacji w kraju.

Wydarzenie inauguruje działalność europejskiego promotora Awake Events oraz projekt „Let’s make them care”, który ma łączyć kulturę, sztukę i działania społeczne.

Circoloco – od Ibizy do Warszawy

Circoloco to jeden z najważniejszych projektów w historii muzyki klubowej. Jego początki sięgają 1999 roku i kultowego klubu DC-10 na Ibizie, gdzie organizowano poniedziałkowe afterparty, które z czasem stały się symbolem undergroundowej sceny elektronicznej.

Dziś Circoloco to globalna marka obecna w największych miastach świata, która wykracza daleko poza format klasycznych wydarzeń muzycznych. Projekt łączy muzykę, modę i sztukę wizualną, współpracując m.in. z markami Off-White oraz Adidas Originals.

Pałac w Wilanowie jako wyjątkowa sceneria

Warszawska edycja odbędzie się w przestrzeni Pałac w Wilanowie, jednej z najważniejszych rezydencji królewskich w Polsce.

To wyjątkowe miejsce ma stać się tłem dla wydarzenia, które łączy:

muzykę elektroniczną,

sztukę wizualną,

architekturę historyczną,

nowoczesną produkcję sceniczną.

Dziedziniec pałacu zostanie przekształcony w największy parkiet taneczny w Polsce, w formule day & night experience.

Line-up światowej klasy

W programie Circoloco Warsaw 2026 wystąpią uznani artyści sceny elektronicznej, w tym:

PAWSA

Honey Dijon

Carlita

Bedouin

Job Jobse

Prospa

JAMBACK

Każde z tych nazwisk reprezentuje inny nurt muzyki klubowej – od house’u i tech house’u po bardziej emocjonalne i eksperymentalne brzmienia.

Muzyka, sztuka i społeczna misja

Projekt „Let’s make them care” zakłada łączenie wydarzeń muzycznych z działaniami o wymiarze społecznym i kulturowym. Część przychodów z wydarzenia zostanie przeznaczona na ochronę i renowację dziedzictwa kulturowego.

Jak podkreślają organizatorzy, idea projektu opiera się na dialogu między przeszłością a współczesnością – poprzez muzykę i sztukę w miejscach o wysokiej wartości historycznej.

Nowy model wydarzeń kulturalnych

Za organizację odpowiada Awake Events – europejski promotor łączący muzykę, technologię i filantropię w jeden ekosystem wydarzeń.

Według organizatorów Circoloco Warsaw ma być pierwszym krokiem do stworzenia nowego standardu eventów kulturalnych w Europie, w których:

lokalizacja ma znaczenie historyczne,

produkcja stoi na światowym poziomie,

wydarzenie ma wymiar społeczny.

Ibiza w sercu Warszawy

Warszawska edycja Circoloco przenosi klimat Ibizy do przestrzeni o wyjątkowym znaczeniu historycznym. To połączenie globalnej kultury klubowej z barokową architekturą Wilanowa ma stworzyć unikalne doświadczenie muzyczne i wizualne.

Organizatorzy podkreślają, że podobne formaty funkcjonują już na świecie – m.in. w Gizie, Wiedniu czy Rio de Janeiro – a teraz po raz pierwszy pojawią się w Polsce.