Future wystąpi na ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata FIFA 2026 w USA

Future został oficjalnie ogłoszony jednym z głównych artystów, którzy wystąpią podczas ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata FIFA 2026. Wydarzenie odbędzie się w Stanach Zjednoczonych i będzie jednym z najważniejszych momentów sportowo-rozrywkowych na świecie.

Future gwiazdą globalnego wydarzenia FIFA

Według zapowiedzi organizatorów FIFA World Cup 2026, Future wystąpi podczas ceremonii otwarcia meczu reprezentacji USA, który zaplanowano na 12 czerwca 2026 roku w Los Angeles na stadionie SoFi Stadium.

Wydarzenie będzie częścią większego widowiska przygotowanego przez FIFA, obejmującego specjalne ceremonie otwarcia dla wszystkich krajów-gospodarzy turnieju: Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.

Występ rapera ma trwać kilkanaście minut i będzie jednym z elementów dużego show poprzedzającego pierwszy gwizdek meczu.

Wielkie widowisko na skalę światową

FIFA planuje rozbudowane ceremonie nie tylko na inaugurację turnieju, ale także przy okazji innych ważnych momentów mistrzostw. W programie mają znaleźć się m.in.:

specjalne wydarzenia związane z obchodami 250-lecia USA,

ceremonie przed wybranymi meczami w Houston i Filadelfii,

oraz finałowe show podczas meczu o mistrzostwo świata na MetLife Stadium w New Jersey.

Każde z tych wydarzeń ma być krótkim, widowiskowym koncertem odbywającym się tuż przed meczem.

Gwiazdorska obsada ceremonii FIFA

Występ Future’a to tylko część imponującego składu artystów zaproszonych przez FIFA. Na scenie mają pojawić się również m.in. Michael Bublé, Katy Perry, Alanis Morissette, Tyla, LISA z BLACKPINK, Maná, Alessia Cara oraz inni artyści z różnych stron świata.

Celem organizatorów jest stworzenie globalnego widowiska łączącego muzykę, kulturę i sport, które przyciągnie widzów z całego świata zarówno przed telewizory, jak i na stadiony.

Future łączy muzykę i sport

Future od lat jest jednym z najbardziej wpływowych artystów sceny hip-hopowej. Jego twórczość wielokrotnie pojawiała się w kontekście wydarzeń sportowych, a utwory takie jak „March Madness” czy „Mask Off” stały się popularne wśród fanów NBA i NFL.

Występ na ceremonii otwarcia FIFA World Cup 2026 będzie dla niego kolejnym krokiem w stronę globalnej sceny rozrywkowej i jednym z największych występów w jego karierze.

Mistrzostwa Świata 2026 – rekordowa edycja

Turniej w 2026 roku będzie pierwszym w historii, który zostanie rozegrany w trzech krajach jednocześnie: USA, Kanadzie i Meksyku. Będzie również pierwszym, w którym wystąpi aż 48 reprezentacji narodowych.

Z tego powodu FIFA stawia na wyjątkowo rozbudowaną oprawę medialną i muzyczną, traktując mistrzostwa nie tylko jako wydarzenie sportowe, ale również globalny festiwal kultury i rozrywki.

Oczekiwania wobec występu Future’a

Fani rapera już teraz wyrażają duże zainteresowanie jego udziałem w ceremonii. Wielu z nich uważa, że jego styl idealnie pasuje do energii wielkiego sportowego widowiska.

Jednocześnie zapowiadane występy innych światowych gwiazd sugerują, że ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata 2026 może stać się jednym z najgłośniejszych muzycznych wydarzeń dekady.