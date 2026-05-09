CGM

Future wystąpi na ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata FIFA 2026 w USA

Future łączy muzykę i sport

2026.05.09

opublikował:

Future

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Future został oficjalnie ogłoszony jednym z głównych artystów, którzy wystąpią podczas ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata FIFA 2026. Wydarzenie odbędzie się w Stanach Zjednoczonych i będzie jednym z najważniejszych momentów sportowo-rozrywkowych na świecie.

Future gwiazdą globalnego wydarzenia FIFA

Według zapowiedzi organizatorów FIFA World Cup 2026, Future wystąpi podczas ceremonii otwarcia meczu reprezentacji USA, który zaplanowano na 12 czerwca 2026 roku w Los Angeles na stadionie SoFi Stadium.

Wydarzenie będzie częścią większego widowiska przygotowanego przez FIFA, obejmującego specjalne ceremonie otwarcia dla wszystkich krajów-gospodarzy turnieju: Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.

Występ rapera ma trwać kilkanaście minut i będzie jednym z elementów dużego show poprzedzającego pierwszy gwizdek meczu.

Wielkie widowisko na skalę światową

FIFA planuje rozbudowane ceremonie nie tylko na inaugurację turnieju, ale także przy okazji innych ważnych momentów mistrzostw. W programie mają znaleźć się m.in.:

  • specjalne wydarzenia związane z obchodami 250-lecia USA,
  • ceremonie przed wybranymi meczami w Houston i Filadelfii,
  • oraz finałowe show podczas meczu o mistrzostwo świata na MetLife Stadium w New Jersey.

Każde z tych wydarzeń ma być krótkim, widowiskowym koncertem odbywającym się tuż przed meczem.

Gwiazdorska obsada ceremonii FIFA

Występ Future’a to tylko część imponującego składu artystów zaproszonych przez FIFA. Na scenie mają pojawić się również m.in. Michael Bublé, Katy Perry, Alanis Morissette, Tyla, LISA z BLACKPINK, Maná, Alessia Cara oraz inni artyści z różnych stron świata.

Celem organizatorów jest stworzenie globalnego widowiska łączącego muzykę, kulturę i sport, które przyciągnie widzów z całego świata zarówno przed telewizory, jak i na stadiony.

Future łączy muzykę i sport

Future od lat jest jednym z najbardziej wpływowych artystów sceny hip-hopowej. Jego twórczość wielokrotnie pojawiała się w kontekście wydarzeń sportowych, a utwory takie jak „March Madness” czy „Mask Off” stały się popularne wśród fanów NBA i NFL.

Występ na ceremonii otwarcia FIFA World Cup 2026 będzie dla niego kolejnym krokiem w stronę globalnej sceny rozrywkowej i jednym z największych występów w jego karierze.

Mistrzostwa Świata 2026 – rekordowa edycja

Turniej w 2026 roku będzie pierwszym w historii, który zostanie rozegrany w trzech krajach jednocześnie: USA, Kanadzie i Meksyku. Będzie również pierwszym, w którym wystąpi aż 48 reprezentacji narodowych.

Z tego powodu FIFA stawia na wyjątkowo rozbudowaną oprawę medialną i muzyczną, traktując mistrzostwa nie tylko jako wydarzenie sportowe, ale również globalny festiwal kultury i rozrywki.

Oczekiwania wobec występu Future’a

Fani rapera już teraz wyrażają duże zainteresowanie jego udziałem w ceremonii. Wielu z nich uważa, że jego styl idealnie pasuje do energii wielkiego sportowego widowiska.

Jednocześnie zapowiadane występy innych światowych gwiazd sugerują, że ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata 2026 może stać się jednym z najgłośniejszych muzycznych wydarzeń dekady.

Tagi


Popularne newsy

unnamed(2)
NEWS

Roxie połączyła siły z Whitem 2115. Singiel „Chciałam Ciebie więcej” zapowiada album „Błękit”

Taco Hemingway 2024 Foto @piotr_tarasewicz-2
NEWS

Taco Hemingway udzielił wywiadu i wytłumaczył błędy na swoim albumie. „To się nie zgadza, bo bohater jest naj*bany”

galeria wydarzenia 2
NEWS

Już dziś odbędzie się Circoloco Warsaw. Legenda Ibizy zagra w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

lil narcyz YT
NEWS

Policja zabrała głos w sprawie śmierci Lil Narcyza. 23-latek znaleziony martwy w Chorwacji

Josef Bratan
NEWS

Fame ujawniło film z bójki Josefa Bratana z Taazym. „To jest parówa”

Fagata 2026 Ig
NEWS

Burza po ogłoszeniu Fagaty na Juwenaliach Częstochowskich. „Szatan wygrał tę bitwę”

alicja
NEWS

Eurowizja 2026: Pierwsze nagranie z próby Alicji Szemplińskiej robi wrażenie

Polecane

CGM
Drake 240927_OVO_STC_SHOT_28_00806c (1)cc2C

Drake pomaga włoskiemu klubowi piłkarskiemu. Venezia FC z dużym wsparc ...

Drake od lat jest silnie związany ze światem sportu

6 godzin temu

CGM
OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_MAIN_KENDRICK_LAMAR_1-21

Kendrick Lamar spotkał swoją nauczycielkę z podstawówki. Wzruszające n ...

Wzruszający symbol kariery i edukacji

7 godzin temu

CGM
Gucci Mane 2026 Ig

Sprawa porwania Gucci Mane’a: Pooh Shiesty twierdzi, że nie miał ...

Raper pozostaje w areszcie tymczasowym, ponieważ sąd odmówił mu zwolnienia za kaucją

7 godzin temu

CGM
Will Smith

Will Smith został oskarżony o molestowanie seksualne. Zapadł wyrok w s ...

Sprawa została wniesiona przez muzyka współpracującego wcześniej z Willem

8 godzin temu

CGM
KanyeWest5

Seth Rogen i Jon Stewart: „Pierdo*ić Kanye Westa”

Dwóch amerykańskich gwiazdorów ostro o raperze

17 godzin temu

CGM
Rihanna 2025 Instagram badgalriri

Rihanna wytaułowała sobie rysunki swoich dzieci

Dziecięce „bazgroły” na ciele gwiazdy

18 godzin temu