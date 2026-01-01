„Live Spirit I” Wojtka Mazolewskiego numerem jeden w prestiżowym zestawieniu UK Vibe

fot. P. Tarasewicz / CGM.PL

Album „Live Spirit I” Wojtek Mazolewski Quintet został uznany za najlepszą płytę 2025 roku w dorocznym zestawieniu brytyjskiego magazynu UK Vibe. Ranking przygotował Mike Gates – ceniony krytyk muzyczny i wieloletni obserwator światowej sceny jazzowej. To ogromne wyróżnienie, zwłaszcza że polskie wydawnictwo wyprzedziło albumy nagrane przez absolutne legendy gatunku.

W zestawieniu znalazły się płyty takich artystów jak Keith Jarrett, Joe Henderson, Kenny Barron czy Zakir Hussain, co jeszcze mocniej podkreśla rangę sukcesu Wojtka Mazolewskiego i jego zespołu.

Triumf polskiego jazzu na arenie międzynarodowej

Pierwsze miejsce w rankingu UK Vibe to nie tylko osobisty sukces Mazolewskiego, ale również ważny moment dla polskiego jazzu, który coraz śmielej zaznacza swoją obecność na światowej scenie. „Live Spirit I” to album koncertowy, który – jak podkreślają krytycy – doskonale oddaje energię, spontaniczność i artystyczną wolność zespołu.

Mike Gates w swojej recenzji nie krył entuzjazmu:

„To triumf. Album, który nie tylko dokumentuje konkretny moment, ale ukazuje nieustanny rozwój zespołu będącego w szczytowej formie. Jazz żywy, ekspresyjny i prawdziwie istotny.”

Tak jednoznaczna ocena ze strony jednego z najbardziej opiniotwórczych brytyjskich krytyków znacząco umacnia pozycję Mazolewskiego jako jednego z najważniejszych europejskich jazzmanów swojego pokolenia.

Intensywny i niezwykle owocny rok Wojtka Mazolewskiego

Miniony rok był dla Wojtka Mazolewskiego wyjątkowo intensywny i twórczo płodny. Artysta zaprezentował aż dwa premierowe albumy, które spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Pierwszym z nich był koncertowy krążek „Live Spirit I”, nagrany z kwintetem – materiał dynamiczny, pełen improwizacji i zespołowej chemii. Drugim wydawnictwem okazał się „Solo” – płyta znacznie bardziej osobista, intymna i eksperymentalna, pokazująca Mazolewskiego w zupełnie innym, bardziej introspektywnym świetle.

Powrót Pink Freud i reaktywacja kultowego albumu

Rok 2025 przyniósł również powrót Wojtka Mazolewskiego do koncertowania z zespołem Pink Freud, co było dużym wydarzeniem dla fanów alternatywnego jazzu i muzycznych eksperymentów. Z tej okazji wznowiono także kultowy album „Sorry Music Polska”, który od lat uznawany jest za jedną z najważniejszych pozycji w historii nowoczesnego polskiego jazzu.

Entuzjastyczne recenzje w światowych mediach

Działalność Wojtka Mazolewskiego od dawna wykracza poza granice Polski, co potwierdzają liczne zagraniczne recenzje i publikacje. Albumy „Live Spirit I” oraz „Solo” były chwalone przez dziennikarzy takich redakcji jak:

Jazzwise

Record Collector

All About Jazz

DownBeat

BBC 6 Music

Krytycy podkreślali zarówno wyjątkowy warsztat instrumentalny, jak i artystyczną spójność oraz odwagę w poszukiwaniu nowych form wyrazu.

Zagraniczne koncerty i wyjątkowe projekty w 2026 roku

Początek nowego roku zapowiada się dla kwintetu Wojtka Mazolewskiego niezwykle intensywnie. Zespół wystąpi m.in.:

28 stycznia – Bee-Flat im PROGR, Bern (Szwajcaria)

11 lutego – Jazz Cafe, Londyn

Na wiosnę artysta przygotował także dwa wyjątkowe koncerty specjalne we współpracy z aktorem Marcinem Dorocińskim. Projekt „Mazolewski / Dorociński – Witkacy. Kompozycje Astronomiczne” zostanie zaprezentowany:

14 marca – Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

25 marca – Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku

To połączenie muzyki, literatury i aktorskiej interpretacji zapowiada się jako jedno z najbardziej intrygujących wydarzeń artystycznych nadchodzących miesięcy.