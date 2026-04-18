Limitowane wydanie reedycji genialnego debiutu PERFECT na białych winylach

17 kwietnia na rynek pojawiło się wyjątkowe wydawnictwo – limitowana reedycja debiutanckiego albumu legendarnego zespołu, przygotowana specjalnie z okazji Record Store Day 2026. Nakład został ograniczony do zaledwie 300 egzemplarzy, co czyni to wydanie prawdziwą gratką dla kolekcjonerów.

Limitowana edycja na białym winylu

Nowa wersja albumu „Perfect” została wydana na dwóch białych płytach winylowych, nawiązujących do ikonicznej estetyki oryginalnego wydania oraz jego potocznego określenia – „Biała płyta”. Całość została starannie zremasterowana, aby oddać charakterystyczne brzmienie lat 80., pod czujnym okiem Tadeusza Mieczkowskiego.

Album został umieszczony w eleganckiej, lakierowanej kopercie typu gatefold, w której znalazł się również obszerny tekst wspominkowy. Okładka zachowuje oryginalny, rozpoznawalny styl graficzny z jaskrawo-zielonym logo autorstwa Edwarda Lutczyna.

Kultowy album, który przeszedł do historii

Na płycie znalazły się jedne z najbardziej znanych utworów polskiego rocka, w tym „Chcemy być sobą”, „Nie płacz Ewka” czy „Ale wkoło jest wesoło”. Kompozycje Zbigniewa Hołdysa do tekstów Bogdana Olewicza, w wykonaniu Grzegorza Markowskiego i zespołu, na trwałe zapisały się w historii muzyki.

Pierwotne wydanie z 1981 roku, określane jako „Biała płyta”, sprzedało się w setkach tysięcy egzemplarzy mimo trudnych realiów PRL-u. Reedycja z 2024 roku również odniosła sukces, a edycja RSD 2026 ma być jej najbardziej kolekcjonerską odsłoną.

Co znajdziemy w wydaniu RSD 2026?

Reedycja została podzielona na dwie części:

LP1 (Strony A i B) – oryginalny album w pełnej formie

– oryginalny album w pełnej formie LP2 (Strony C i D) – materiał dodatkowy, w tym rzadkie nagrania i utwory niewydane wcześniej na winylu, m.in. „Pepe wróć”

Tracklista i skład zespołu

Na płycie usłyszymy klasyczny skład zespołu:

Zbigniew Hołdys

Grzegorz Markowski

Ryszard Sygitowicz

Zdzisław Zawadzki

Piotr Szkudelski

Album zawiera m.in. takie utwory jak „Lokomotywa z ogłoszenia”, „Obracam w palcach złoty pieniądz” czy „Nie igraj ze mną wtedy, kiedy gram”.

Kolekcjonerski rarytas dla fanów

Limitowana reedycja „Perfect (RSD 2026)” to propozycja skierowana do najbardziej oddanych fanów polskiego rocka oraz kolekcjonerów winyli. Połączenie klasycznego materiału, wysokiej jakości remasteringu i ekskluzywnej formy wydania sprawia, że to jedno z najbardziej oczekiwanych muzycznych wydarzeń Record Store Day.