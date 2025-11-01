Szukaj
Lily Allen wręczyła swoim gościom korki analne podczas premiery albumu „West End Girl”

Piosenkarka świętuje premierę nowego albumu w osobliwy sposób

2025.11.01

Brytyjska piosenkarka Lily Allen w wyjątkowy sposób uczciła premierę swojego nowego albumu „West End Girl”, pierwszego od siedmiu lat. Podczas imprezy premierowej artystka wręczała swoim gościom korki analne, które wywołały spore zainteresowanie w mediach społecznościowych.

„West End Girl” i kontrowersyjne nawiązania w tekstach

Na nowym albumie Lily Allen porusza prywatne tematy z życia osobistego, w tym kwestie związane z jej rozwodem z aktorem Davidem Harbour. W utworze „P***y Palace” artystka śpiewa o odkrywaniu nietypowych gadżetów erotycznych i zdradach partnera, wykorzystując elementy autofikcji – połączenia autobiografii i fikcji literackiej.

Autobiografia i fikcja – „West End Girl” jako osobista refleksja

Lily Allen w wywiadzie dla Perfect Magazine przyznała, że album można traktować jako autofikcję, czyli połączenie prawdziwych wydarzeń z fikcyjnymi wątkami. Płyta zawiera liczne krytyczne i sarkastyczne teksty, które fani interpretują jako odniesienie do rozpadu jej małżeństwa z Davidem Harbour.

Nowy etap w życiu artystki

Para była małżeństwem przez pięć lat i rozstała się na początku tego roku. Lily Allen i David Harbour ogłosili sprzedaż swojego mieszkania w Brooklynie za 7,9 miliona dolarów, co symbolizuje zamknięcie tego rozdziału w ich życiu.

