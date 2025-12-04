Lily Allen promuje nowy album sprzedając gadżet w kształcie korka analnego, który jest pendrivem

Lily Allen ponownie zaskakuje fanów. Artystka wprowadziła do sprzedaży nietypowy gadżet promujący jej nowy album — butt plug, który pełni funkcję pendrive’a z wgranymi utworami. Produkt pojawił się w oficjalnym sklepie piosenkarki i kosztuje 34 dolary.

Mimo że przedmiot wygląda jak kolorowy, niebiesko-biały gadżet erotyczny, Lily Allen podkreśla, że to jedynie „novelty USB device intended for data storage only”. Fani jednak nie kryją rozbawienia promocją, idealnie wpisującą się w estetykę i przekaz nowej płyty.

Odważna promocja i nawiązanie do tekstów z nowego albumu

W jednym z nowych utworów, „P***y Palace**”, Lily śpiewa o znalezieniu seks-zabawek oraz o podejrzeniach zdrady ze strony partnera. W tekście pojawiają się linie:

„Sex toys, butt plugs, lube inside / Hundreds of Trojans, you’re so f**ing broken / How’d I get caught up in your double life?”*

Fani zauważają, że cała płyta jest pełna ostrych, emocjonalnych tekstów, które mogą odnosić się do jej rozpadającego się małżeństwa ze znanym aktorem z „Stranger Things”, Davidem Harbourem.

Kontekst osobisty: rozstanie Lily Allen i Davida Harboura

Lily Allen i David Harbour rozstali się na początku roku po pięciu latach małżeństwa. Wiele osób uważa, że zawarte na albumie teksty mają charakter autobiograficzny i symbolicznie opisują trudne momenty związku.