Lil Nas X stara się o program alternatywny w sprawie napaści na policję. Zamiast do więziena muzyk pójdzie na terapię?

Sprawa Lil Nas X w sądzie

2026.03.14

opublikował:

Lil Nas X, czyli Montero Lamar Hill, pojawił się 12 marca 2026 roku w sądzie w Los Angeles, gdzie toczy się jego sprawa o zarzut napaści na funkcjonariuszy policji.

Adwokat artysty, Christy O’Connor, złożył wniosek o krótkie odroczenie rozprawy, aby móc wnieść prośbę o przeniesienie sprawy do programu alternatywnego (diversion program). Jeśli sąd wyrazi zgodę, zarzuty mogą zostać oddalone, pod warunkiem że Lil Nas X pomyślnie ukończy wymagany program terapeutyczny.

Incydent z sierpnia 2025 roku

Sprawa dotyczy zdarzenia z sierpnia 2025 w dzielnicy Studio City w Los Angeles. Według władz artysta został znaleziony chodzący po jezdni w nocy, niemal nago. Gdy funkcjonariusze próbowali go zatrzymać, miało dojść do szarpaniny, w wyniku której trzej policjanci odnieśli obrażenia.

Lil Nas X został zatrzymany na miejscu i oskarżony o opór wobec funkcjonariusza oraz trzy zarzuty napaści. Po incydencie raper trafił do szpitala. W mediach pojawiały się spekulacje, że dziwne zachowanie mogło mieć związek z używaniem substancji psychoaktywnych, jednak nic nie zostało oficjalnie potwierdzone.

Stan prawny i możliwe konsekwencje

Raper nie przyznaje się do winy. W przypadku skazania grozi mu do pięciu lat więzienia. Na razie jego zespół prawny koncentruje się na opcji programu alternatywnego, który mógłby zakończyć sprawę bez procesu.

Reakcja artysty i gesty wobec fanów

Po rozprawie Lil Nas X krótko przemówił do fanów, dziękując za wsparcie:

„Wszystko, co chciałem powiedzieć moim fanom, to że naprawdę was kocham i tęsknię. Doceniam wasze wsparcie i nie mogę się doczekać, aż znów was przytulę.”

