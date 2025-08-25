Szukaj
Lil Nas X oskarżony o cztery poważne przestępstwa

Raper został zatrzymany w Los Angeles

2025.08.25

Lil Nas X, znany z hitu „Old Town Road”, znalazł się w poważnych tarapatach prawnych. Prokuratura hrabstwa Los Angeles postawiła mu aż cztery zarzuty karne, w tym pobicie funkcjonariuszy policji z uszczerbkiem na zdrowiu oraz stawianie czynnego oporu.

Incydent na Ventura Blvd.

Według relacji mediów, do zdarzenia doszło w Dolinie San Fernando, gdzie raper miał spacerować nagi po Ventura Boulevard. Wezwani na miejsce policjanci podjęli interwencję, jednak Lil Nas X miał ruszyć w ich kierunku i zaatakować, raniąc trzech funkcjonariuszy.

 

Pobyt w areszcie i badania lekarskie

Artysta został zatrzymany bez możliwości wyjścia za kaucją do czasu przesłuchania przed sądem. Podczas aresztowania policjanci podejrzewali, że mógł być pod wpływem narkotyków – dlatego najpierw przewieziono go do szpitala, a następnie do więzienia.

Proces i dalsze kroki

Lil Nas X ma usłyszeć formalne zarzuty podczas najbliższego posiedzenia sądu w Los Angeles. Na ten moment kaucja nie została ustalona, jednak decyzja w tej sprawie powinna zapaść w trakcie rozprawy.

