Lil Nas X oskarżony o cztery poważne przestępstwa

Lil Nas X, znany z hitu „Old Town Road”, znalazł się w poważnych tarapatach prawnych. Prokuratura hrabstwa Los Angeles postawiła mu aż cztery zarzuty karne, w tym pobicie funkcjonariuszy policji z uszczerbkiem na zdrowiu oraz stawianie czynnego oporu.

Incydent na Ventura Blvd.

Według relacji mediów, do zdarzenia doszło w Dolinie San Fernando, gdzie raper miał spacerować nagi po Ventura Boulevard. Wezwani na miejsce policjanci podjęli interwencję, jednak Lil Nas X miał ruszyć w ich kierunku i zaatakować, raniąc trzech funkcjonariuszy.