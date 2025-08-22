Szukaj
CGM

Lil Nas X opuścił szpital i natychmiast trafił do aresztu

Co dalej z artystą?

2025.08.22

opublikował:

Lil Nas X opuścił szpital i natychmiast trafił do aresztu

fot. mat. pras.

W czwartek nad ranem Lil Nas X przechadzał się ulicami Los Angeles odziany wyłącznie w bieliznę i kowbojki. Nawet w tak barwnym mieście jak LA jest to niecodzienny widok, dlatego mieszkańcy okolicy, w której spacerował artysta zaalarmowali służby. Na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze obezwładnili LNX-a, założyli mu kajdanki, po czym powiadomili ratowników medycznych, że problem może dotyczyć używek.

Co dalej z artystą?

Co wydarzyło się dalej? Medycy „przejęli” X-a i przewieźli do szpitala. Tam twórca przeszedł niezbędne badania, po czym wypisano go i… przewieziono do aresztu. TMZ informuje, że twórca napadł na policjanta, co oznacza, że bez względu na wszystko będzie musiał stanąć przed sądem, gdzie sędzia wymierzy mu grzywnę. Wiadomo, że Lil Nas X pozostanie za kratami co najmniej do poniedziałku.

Otoczenie artysty nie skomentowało dotąd całej sprawy.

Tagi


Popularne newsy

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”
NEWS

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”
NEWS

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane
NEWS

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem
NEWS

Gwiazda „Stranger Things” została mamą w wieku 21 lat. Uczyniła Jona Bon Jovi’ego dziadkiem

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego
NEWS

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę
NEWS

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu
NEWS

Wpadka na Top of the Top Sopot Festival 2025. Mikrofon Kazika nie działał przez pół utworu

Polecane

CGM
Efi: „Trzymaj się ode mnie jak najdalej”

Efi: „Trzymaj się ode mnie jak najdalej”

Artystka rozlicza się z toksycznością relacji.

2 minuty temu

CGM
Kathia i Mela Koteluk wspólnie o prostocie, bliskości i ciszy

Kathia i Mela Koteluk wspólnie o prostocie, bliskości i ciszy

"Do tego momentu" już dostępne.

37 minut temu

CGM
Doja Cat zachwyca w singlu i klipie „Jealous Type”

Doja Cat zachwyca w singlu i klipie „Jealous Type”

Nowy album gwiazdy już we wrześniu.

42 minuty temu

CGM
Josh Homme porównał śmierć Ozzy’ego Osbourne’a do odejścia Davida Bowiego

Josh Homme porównał śmierć Ozzy’ego Osbourne’a do odejścia Davida Bowi ...

Zdaniem lidera Queens Of The Stone Age obie śmierci były "poetyckie".

3 godziny temu

CGM
UNDER TWIST wraca z finałowym uderzeniem. „CYPHER” już dostępny

UNDER TWIST wraca z finałowym uderzeniem. „CYPHER” już dostępny

To nie Młode Wilki, to Młode Yurki.

3 godziny temu

CGM
Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki

Prokuratura bada okoliczności śmierci Stanisława Soyki

Artysta zmarł niedługo przed tym, jak miał wystąpić w Operze Leśnej.

5 godzin temu