Lil Nas X opuścił szpital i natychmiast trafił do aresztu

fot. mat. pras.

W czwartek nad ranem Lil Nas X przechadzał się ulicami Los Angeles odziany wyłącznie w bieliznę i kowbojki. Nawet w tak barwnym mieście jak LA jest to niecodzienny widok, dlatego mieszkańcy okolicy, w której spacerował artysta zaalarmowali służby. Na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze obezwładnili LNX-a, założyli mu kajdanki, po czym powiadomili ratowników medycznych, że problem może dotyczyć używek.

Co dalej z artystą?

Co wydarzyło się dalej? Medycy „przejęli” X-a i przewieźli do szpitala. Tam twórca przeszedł niezbędne badania, po czym wypisano go i… przewieziono do aresztu. TMZ informuje, że twórca napadł na policjanta, co oznacza, że bez względu na wszystko będzie musiał stanąć przed sądem, gdzie sędzia wymierzy mu grzywnę. Wiadomo, że Lil Nas X pozostanie za kratami co najmniej do poniedziałku.

Otoczenie artysty nie skomentowało dotąd całej sprawy.