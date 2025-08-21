Szukaj
CGM

Lil Nas X trafił do szpitala po niepokojącym spacerze ulicami Los Angeles w kowbojkach i bieliźnie

Funkcjonariusze obezwładnili artystę i założyli mu kajdanki.

2025.08.22

opublikował:

Lil Nas X trafił do szpitala po niepokojącym spacerze ulicami Los Angeles w kowbojkach i bieliźnie

fot. Tanima Mehrotra

Lil Nas X trafił do szpitala po niepokojącym incydencie, do którego doszło w Los Angeles w czwartek nad ranem. Artysta był widziany, jak spacerował środkiem ruchliwej ulicy ubrany jedynie w bieliznę i kowbojki.

Na łamach TMZ można zobaczyć nagranie, na którym raper „Old Town Road” porusza się niemal nago po Ventura Blvd o czwartej rano. Przechodzący kierowca zarejestrował, jak Lil Nas X wskazuje kamerę, mówi coś o imprezie, a w pewnym momencie zakłada na głowę pomarańczowy pachołek drogowy.

Według źródeł TMZ inni mieszkańcy Studio City również zauważyli rapera i uznali całe zajście za na tyle dziwne, że zgłosili sprawę na policję. Okazało się, że do LAPD wpłynęło kilka zgłoszeń o roznegliżowanym mężczyźnie idącym środkiem jezdni.

Funkcjonariusze obezwładnili artystę i założyli mu kajdanki

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zastali Lil Nasa X idącego środkiem ulicy. Gdy artysta ruszył w ich stronę, funkcjonariusze obezwładnili go i założyli mu kajdanki. Następnie poinformowali ratowników medycznych, że może chodzić o przedawkowanie – artysta został przewieziony do szpitala.

Źródła związane z organami ścigania przekazują, że Lil Nas X może jeszcze usłyszeć zarzuty. Póki co jednak twórca pozostaje w szpitalu.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez TMZ (@tmz_tv)

Tagi


Popularne newsy

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”
NEWS

Tede zapowiada diss na Mesa. „Teraz masz minę jakby pierd**** ci komputer”

Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje
NEWS

Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”
NEWS

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

Grande Connection ujawnia kulisy ghostwritingu w polskim rapie – prawda coraz bliżej
NEWS

Grande Connection ujawnia kulisy ghostwritingu w polskim rapie – prawda coraz bliżej

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane
NEWS

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego
NEWS

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?
NEWS

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

Polecane

CGM
Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę

Nowa afera we Wrocławiu. Młody Dzban zdissował Zdechłego Osę

Friendship ended.

47 minut temu

CGM
„Zawsze tam, gdzie ja” – solowy debiut Wiraszki z zespołu Muchy

„Zawsze tam, gdzie ja” – solowy debiut Wiraszki z zespołu Muchy

Gitary, emocje i pokoleniowe kody

1 godzinę temu

CGM
Stanisław Soyka nie żyje

Stanisław Soyka nie żyje

Ogromna strata dla polskiej kultury.

2 godziny temu

CGM
Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o mnie tylko myśl o swoim synu”

Tede bezlitosny dla Mesa: „Zanim znów się zeszmacisz, nie myśl o ...

Jaką ripostę tym razem przygotuje Ten Typ Mes?

3 godziny temu

CGM
Brent Hinds nie żyje

Brent Hinds nie żyje

Były członek Mastodona zginął w wypadku.

5 godzin temu

CGM
Rozczarowujący debiut Maty na Olisie? Wręcz przeciwnie

Rozczarowujący debiut Maty na Olisie? Wręcz przeciwnie

Wyjaśniamy przyczyny niższego niż spodziewali się fani miejsca nowego wydawnictwa rapera.

8 godzin temu