Lil Nas X trafił do szpitala po niepokojącym spacerze ulicami Los Angeles w kowbojkach i bieliźnie

Lil Nas X trafił do szpitala po niepokojącym incydencie, do którego doszło w Los Angeles w czwartek nad ranem. Artysta był widziany, jak spacerował środkiem ruchliwej ulicy ubrany jedynie w bieliznę i kowbojki.

Na łamach TMZ można zobaczyć nagranie, na którym raper „Old Town Road” porusza się niemal nago po Ventura Blvd o czwartej rano. Przechodzący kierowca zarejestrował, jak Lil Nas X wskazuje kamerę, mówi coś o imprezie, a w pewnym momencie zakłada na głowę pomarańczowy pachołek drogowy.

Według źródeł TMZ inni mieszkańcy Studio City również zauważyli rapera i uznali całe zajście za na tyle dziwne, że zgłosili sprawę na policję. Okazało się, że do LAPD wpłynęło kilka zgłoszeń o roznegliżowanym mężczyźnie idącym środkiem jezdni.

Funkcjonariusze obezwładnili artystę i założyli mu kajdanki

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zastali Lil Nasa X idącego środkiem ulicy. Gdy artysta ruszył w ich stronę, funkcjonariusze obezwładnili go i założyli mu kajdanki. Następnie poinformowali ratowników medycznych, że może chodzić o przedawkowanie – artysta został przewieziony do szpitala.

Źródła związane z organami ścigania przekazują, że Lil Nas X może jeszcze usłyszeć zarzuty. Póki co jednak twórca pozostaje w szpitalu.

