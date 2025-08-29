Szukaj
Lider Guns N’Roses blokuje premierę charytatywnego utworu mającego pomóc młodym pacjentom onkologicznym?

Syn Ringo Starra apeluje do Axla Rose'a: "Oddaj mi oryginalne nagranie"

2025.08.29

opublikował:

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Zak Starkey o blokadzie charytatywnego utworu

Zak Starkey, perkusista i syn legendarnego Beatlesa Ringo Starra, zwrócił się publicznie do Axla Rose’a, lidera Guns N’ Roses. Muzyk zarzuca wokaliście, że blokuje publikację coveru utworu „Children Of The Revolution” grupy T-Rex, nagranego w ramach projektu charytatywnego w 2017 roku.

W nagraniu obok Axla Rose’a udział wzięli m.in. Slash, Duff McKagan, Elton John, Ringo Starr oraz Zak Starkey. Dochód ze sprzedaży albumu miał trafić do organizacji Teenage Cancer Trust, wspierającej młodych pacjentów onkologicznych.

Emocjonalny apel Zaka Starkeya

W mediach społecznościowych Starkey zaapelował do Rose’a:

„Drogi Axlu Rose, proszę, oddaj mi oryginalne nagranie naszej wersji tego utworu. Ja i Sshh spędziliśmy trzy lata, tworząc ten muzyczny hołd dla Bolana, który miał pomóc nastolatkom chorym na raka. To przygnębiające, że płyta wciąż leży na półce. Dom aukcyjny Christie’s poinformował, że mogłoby to przynieść dochód w wysokości 2 mln dolarów na walkę z rakiem u młodzieży. Daj spokój, stary.”

Muzyk podkreślił, że sprawa dotyczy nie tylko muzyki, lecz także życia i zdrowia młodych ludzi, którzy mogliby skorzystać z funduszy zebranych dzięki utworowi.

Internauci po stronie Starkeya

Wpis Zaka wywołał lawinę komentarzy w sieci. Wśród wyrazów wsparcia pojawiały się m.in.:

„To brzmi jak doprawdy wspaniała inicjatywa. Marc byłby uradowany wiedząc, że jego piosenka zostanie wykorzystana w taki sposób.”

Nie brakowało też pytań i krytyki pod adresem Axla Rose’a:

„O co chodzi Axlowi?”
„Na Axlu nie można polegać. Zawsze spóźnia się na swoje koncerty, każąc publiczności czekać godzinami. Może pozew go zmotywuje do działania? Powodzenia!”

 

