Szukaj
CGM

Taco Hemingway wspiera swoją ukochaną: „Nigdy nie byłem tak dumny”

Iga Lis – od modelingu do reżyserii

2025.08.27

opublikował:

Taco Hemingway wspiera swoją ukochaną: „Nigdy nie byłem tak dumny”

Foto: @piotr_tarasewicz/@cgm.pl

Iga Lis, rozpoczęła swoją przygodę z show-biznesem od modelingu. Pojawiała się na wybiegach, jednak z czasem zdecydowała się obrać inną drogę zawodową. Jej pasją okazała się reżyseria filmowa, którą zaczęła rozwijać, ucząc się warsztatu od przyjaciół operatorów filmowych.

Edukacja i pierwsze kroki w filmie

Iga Lis jest absolwentką historii na prestiżowym London School of Economics. W świecie kina pokazała się po raz pierwszy jako reżyserka teledysku Taco Hemingwaya „Gelato”, co było zapowiedzią jej dalszej drogi artystycznej. Niedługo później stworzyła dwa filmy krótkometrażowe – „Bałtyk” oraz „Za moich czasów”.

Szczególnie „Bałtyk” zwrócił uwagę krytyków i widzów podczas festiwali filmowych, gdzie spotkał się z pozytywnym odbiorem. Produkcja przyniosła Idze Lis uznanie w branży, a także pierwszą okładkę w prestiżowym magazynie filmowym.

„Bałtyk” wchodzi do kin

Największym testem dla młodej reżyserki jest jednak wejście filmu „Bałtyk” do kin. Sama Lis skomentowała premierę entuzjastycznie w mediach społecznościowych:

„Bałtyk od dziś w kinach!!! płyń szeroko, bałtyczku nasz drogi” – napisała na Instagramie.

To dla niej przełomowy moment, w którym jej twórczość trafia do szerokiej publiczności.

Taco Hemingway okazuje wsparcie

Na sukces Igi Lis zareagował także jej partner – Taco Hemingway. Popularny raper zostawił pod jej wpisem wzruszający komentarz:

„Nigdy nie byłem tak dumny”.

Nowa reżyserka młodego pokolenia

Dzięki determinacji, edukacji i odwadze Iga Lis staje się coraz bardziej rozpoznawalną twórczynią młodego pokolenia. Jej droga od modelingu, przez studia w Londynie, aż po filmowe debiuty pokazuje, że konsekwentnie buduje własną markę w świecie kina.

 

Tagi


Popularne newsy

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów
NEWS

Kto stoi za ikoniczną fryzurą OKIego? Stylistka żąda uznania i creditsów

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”
NEWS

Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa
NEWS

Doniu szydzi z Tego Typa Mesa

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy
NEWS

Pih odnosi się do prezydenckiego weta w sprawie ograniczenia pomocy uchodźcom z Ukrainy

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie
NEWS

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”
NEWS

Zdechły Osa odpowiada Młodemu Dzbanowi dissem: „Za farmazon ro****bię ci karierę”

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?
NEWS

Mes już gotowy odpowiedzieć TDF-owi?

Polecane

CGM
Noel Gallagher wyjaśnił znaczenie tytułu „Wonderwall” Oasis

Noel Gallagher wyjaśnił znaczenie tytułu „Wonderwall” Oasi ...

Po 30 latach Oasis nadal kryją w sobie tajemnice.

1 minuta temu

CGM
Poruszające słowa Michała Wiśniewskiego: „Jjeżeli pytasz mnie konkretnie, czy siebie lubię – nie. Nienawidzę siebie”.

Poruszające słowa Michała Wiśniewskiego: „Jjeżeli pytasz mnie ko ...

Lider Ich Troje gościem Katarzyny Nosowskiej i Mikołaja Krajewskiego

18 minut temu

CGM
Ariana Grande coś szykuje. Tajemnicza zapowiedź gwiazdy

Ariana Grande coś szykuje. Tajemnicza zapowiedź gwiazdy

Fani zacierają ręce.

20 minut temu

CGM
Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. „Piłem po kolizji”

Ryszard Rynkowski nie przyznaje się do prowadzenia samochodu pod wpływ ...

Kolizja i zarzuty wobec artysty

22 minuty temu

CGM
DustyVibez Music Labs: Tu rodzą się hity

DustyVibez Music Labs: Tu rodzą się hity

Uznany producent zaprasza do siebie

29 minut temu

CGM
Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

Sobota znów chwali się żoną, publikując jej bardzo odważne zdjęcie

"Zadziała się taka magia".

1 godzinę temu