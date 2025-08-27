Taco Hemingway wspiera swoją ukochaną: „Nigdy nie byłem tak dumny”

Foto: @piotr_tarasewicz/@cgm.pl

Iga Lis, rozpoczęła swoją przygodę z show-biznesem od modelingu. Pojawiała się na wybiegach, jednak z czasem zdecydowała się obrać inną drogę zawodową. Jej pasją okazała się reżyseria filmowa, którą zaczęła rozwijać, ucząc się warsztatu od przyjaciół operatorów filmowych.

Edukacja i pierwsze kroki w filmie

Iga Lis jest absolwentką historii na prestiżowym London School of Economics. W świecie kina pokazała się po raz pierwszy jako reżyserka teledysku Taco Hemingwaya „Gelato”, co było zapowiedzią jej dalszej drogi artystycznej. Niedługo później stworzyła dwa filmy krótkometrażowe – „Bałtyk” oraz „Za moich czasów”.

Szczególnie „Bałtyk” zwrócił uwagę krytyków i widzów podczas festiwali filmowych, gdzie spotkał się z pozytywnym odbiorem. Produkcja przyniosła Idze Lis uznanie w branży, a także pierwszą okładkę w prestiżowym magazynie filmowym.

„Bałtyk” wchodzi do kin

Największym testem dla młodej reżyserki jest jednak wejście filmu „Bałtyk” do kin. Sama Lis skomentowała premierę entuzjastycznie w mediach społecznościowych:

„Bałtyk od dziś w kinach!!! płyń szeroko, bałtyczku nasz drogi” – napisała na Instagramie.

To dla niej przełomowy moment, w którym jej twórczość trafia do szerokiej publiczności.

Taco Hemingway okazuje wsparcie

Na sukces Igi Lis zareagował także jej partner – Taco Hemingway. Popularny raper zostawił pod jej wpisem wzruszający komentarz:

„Nigdy nie byłem tak dumny”.

Nowa reżyserka młodego pokolenia

Dzięki determinacji, edukacji i odwadze Iga Lis staje się coraz bardziej rozpoznawalną twórczynią młodego pokolenia. Jej droga od modelingu, przez studia w Londynie, aż po filmowe debiuty pokazuje, że konsekwentnie buduje własną markę w świecie kina.