Liam Payne pozostawił po sobie miliony, ale nie spisał testamentu. Czy wszystko przypadnie jego byłej partnerce?

Tragiczna śmierć Liama Payne’a

Śmierć Liama Payne’a, byłego członka zespołu One Direction, która miała miejsce w październiku 2024 roku, wstrząsnęła fanami na całym świecie. Artysta zginął po upadku z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires. W wyniku tragicznych okoliczności, które miały miejsce w chwili jego śmierci, okazało się, że Liam Payne był pod wpływem alkoholu i narkotyków. To smutne wydarzenie wywołało liczne pytania dotyczące jego majątku i tego, co stanie się z jego finansami po śmierci.

Majątek Liama Payne’a

Zgodnie z ujawnionymi dokumentami sądowymi, Liam Payne pozostawił po sobie majątek wart około 32 milionów dolarów amerykańskich. Niestety, piosenkarz nie sporządził testamentu, co oznacza, że jego majątek zostanie podzielony zgodnie z przepisami prawa dziedziczenia w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z przepisami, majątek zmarłego bez testamentu dziedziczy przede wszystkim małżonek, a następnie dzieci.

Kto odziedziczy majątek Liama Payne’a?

Zgodnie z przepisami prawa, majątek Liama Payne’a trafi do Cheryl Tweedy, byłej partnerki artysty, która jest matką ich wspólnego dziecka, Beara Payne’a, które ma 8 lat. Cheryl została mianowana administratorem majątku, co daje jej uprawnienia do zarządzania majątkiem, jednak nie może rozdzielać jego aktywów aż do momentu, gdy ich syn osiągnie pełnoletność.

To oznacza, że majątek Liama Payne’a pozostanie w rękach Cheryl Tweedy aż do momentu, gdy ich syn będzie dorosły. Choć nie jest to ostateczne przypisanie całego majątku, pozwala jej zarządzać majątkiem w imieniu Beara.

Co z Kate Cassidy?

Chociaż Kate Cassidy, partnerka Liama Payne’a w chwili jego śmierci, była bliską osobą w życiu artysty, nie otrzyma ona żadnej części jego majątku. Para miała plany związane ze ślubem, jednak z powodu tragicznych wydarzeń nie zdążyli ich zrealizować. Zgodnie z prawem dziedziczenia w Wielkiej Brytanii, osoby, które nie były małżonkami, nie mają prawa do dziedziczenia majątku zmarłego. Oznacza to, że Kate Cassidy nie będzie mogła rościć sobie prawa do majątku Liama Payne’a.