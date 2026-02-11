Liam Gallagher zaproszony do udziału w nowej edycji „Zdracjów”

fot. facebook / @OasisOfficial

Liam Gallagher, frontman legendarnego zespołu Oasis, wywołał poruszenie wśród fanów po tym, jak ujawnił, że został poproszony o udział w nowym sezonie popularnego show „The Celebrity Traitors”. Program zadebiutował na BBC One w 2025 roku, zdobywając ogromną popularność, a finał pierwszej edycji przyciągnął aż 11 milionów widzów.

Co wiemy o nowym sezonie „The Celebrity Traitors”?

Drugi sezon „The Celebrity Traitors” ma pojawić się w 2026 roku. W obsadzie krążą plotki o takich gwiazdach jak Cheryl Cole, Jamie Oliver, Alison Hammond czy Danny Dyer. Gospodynią ponownie będzie Claudia Winkleman, a towarzyszący program „The Celebrity Traitors: Uncloaked” zostanie pokazany na BBC Two, BBC iPlayer i BBC Sounds.

Show zdobyło sławę dzięki uczestnictwu znanych osobistości, takich jak Cat Burns, Jonathan Ross, Sir Stephen Fry, Alan Carr, Paloma Faith, Charlotte Church czy Tom Daley. Program jest spin-offem regularnej serii „Traitors” i stał się jednym z najchętniej oglądanych niezależnych programów w Wielkiej Brytanii od 2021 roku.

Liam Gallagher i reakcje fanów

Liam ujawnił na X/Twitterze, że BBC już do niego zadzwoniło z propozycją udziału. Nie wiadomo, czy artysta zdecyduje się przyjąć ofertę, ale fani już spekulują i apelują do niego, by wziął udział. Jeden z fanów napisał: „Omg, musisz to zrobić! Byłbyś świetnym traitorem”, a inny dodał: „Byłbyś zbyt dobry”.

Liam Gallagher i Oasis – przerwa po trasie „Live ’25”

Pojawienie się plotek o udziale w programie zbiegło się z ogłoszeniem przez Oasis „pauzy” po trasie Live ’25, zakończonej w listopadzie w Brazylii. Liam kilkukrotnie sugerował, że mogą pojawić się nowe koncerty, a podczas ostatniego show w Wembley zapowiedział: „Do zobaczenia w przyszłym roku”, żartując przy tym z siebie.

Fani spekulują, czy udział w „The Celebrity Traitors” stanie się kolejnym rozdziałem jego działalności poza sceną, zwłaszcza że Gallagher od lat jest ikoną brytyjskiej muzyki i kultury.