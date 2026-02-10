CGM

Chappell Roan zrywa współpracę z agencją managerską. Nazwisko właściciela pojawiła się w aktach Epsteina

Dokumenty Departamentu Sprawiedliwości ujawniają korespondencję Wassermana z Ghislane Maxwell

2026.02.10

opublikował:

Chappell Roan zrywa współpracę z agencją managerską. Nazwisko właściciela pojawiła się w aktach Epsteina

fot. mat. pras.

Chappell Roan, zdobywczyni nagrody Grammy, zdecydowała się zakończyć współpracę z agencją talentów Wasserman, której założyciel i CEO, Casey Wasserman, pojawił się w dokumentach związanych z Jeffreyem Epsteinem. Artystka obecnie przebywa w Australii na trasie Laneway Festival.

Oświadczenie Chappell Roan

Na Instagramie Roan opublikowała oświadczenie, w którym podkreśliła, że jej decyzja ma na celu ochronę wartości moralnych i bezpieczeństwa w branży muzycznej.

„Decyzja ta odzwierciedla moje przekonanie, że w naszej branży potrzebna jest odpowiedzialność i przywództwo, które buduje zaufanie” – napisała Chappell Roan.

Kontekst i reakcje w branży

Kilku innych artystów związanych z agencją Wasserman również zerwało ostatnio współpracę, w tym A-listowi wykonawcy jak Ed Sheeran, Coldplay, Imagine Dragons, Kasey Musgraves, Lorde i Pharrell Williams.

Dokumenty Departamentu Sprawiedliwości ujawniają korespondencję Wassermana z Ghislane Maxwell z 2003 roku, w której pytał ją m.in. o spotkania w „ciasnym skórzanym stroju” oraz prosił o masaż. Casey Wasserman w tamtym czasie był żonaty.

Agencja i Wasserman pozostają pod presją opinii publicznej, mimo że nie postawiono im żadnych zarzutów karnych w związku z Epsteinem.

Branżowe znaczenie decyzji

Decyzja Chappell Roan pokazuje rosnącą świadomość artystów w kwestii odpowiedzialności moralnej agencji i znaczenia bezpieczeństwa w pracy z reprezentantami branżowymi. Podkreśla też, że artyści powinni mieć przedstawicieli, którzy podzielają ich wartości i wspierają godność w przemyśle muzycznym.

