Liam Gallagher reaguje na krytykę współpracy Oasis z Adidasem

W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Oasis i marka Adidas łączą siły. W internecie pojawiły się materiały promujące wspólną kolekcję, która czeka obecnie na premierę.

W trwającym trzy minuty spocie, który udostępniono na YouTubie, słyszymy klasyczny singiel Oasis „Live Forever”. Na ekranie pojawiają się nowe i archiwalne nagrania braci Gallagherów ubranych w odzież Adidasa.

„Jeśli to nie wasza bajka, to nie kupujcie. Ale też nie narzekajcie, miękkie p***y”

Fani jak zwykle zareagowali różnie. Część jest zachwycona i nie może się doczekać premiery kolekcji, inni oczywiście stwierdzili, że zespół „się sprzedał”. Dla tych drugich Liam Gallagher ma kilka mocnych słów.

– Słyszę pełno gadania o tym, dla kogo niby jest ta kolaboracja Oasis i Adidasa. Jest dla wszystkich, więc zaangażujcie się i przestańcie beczeć – zasugerował, po czym dodał: – Jeśli to nie wasza bajka, to nie kupujcie. Ale też nie narzekajcie, miękkie p***y.

„Starzy” fani grupy sugerują, że kooperacja z Adidasem jest „dla dzieciaków”. Co na to Liam? – To dla młodszych fanów… to jest dla wszystkich – młodych i starszych. Oasis nie dyskryminuje – zamknął temat Liam.