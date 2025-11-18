Lenny Kravitz ogłasza nowe daty koncertów w Europie. W lipcu artysta wystąpi w Polsce

Koncert w Polsce – 16 lipca 2026 w ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot

Lenny Kravitz, czterokrotnie nagrodzony GRAMMY®, producent, muzyk i ikona stylu, ogłosił daty swojej trasy koncertowej Lenny Kravitz Live 2026. W ramach europejskiej trasy artysta wystąpi zarówno na koncertach headlinerskich, jak i podczas festiwali muzycznych.

W Polsce Lenny Kravitz zagra 16 lipca 2026 w ERGO ARENA w Gdańsku/Sopocie.



Bilety w sprzedaży od 21 listopada 2025 od godz. 10:00 na LiveNation.pl

Przedsprzedaż:

Strona artysty: 19 listopada 2025, godz. 10:00

Ticketmaster: 20 listopada 2025, godz. 10:00

Sprzedaż ogólna: 21 listopada 2025, godz. 10:00

Trasa i sukcesy Lenny’ego Kravitza

Po udanej trasie Blue Electric Light Tour 2025, obejmującej wyprzedane koncerty w Europie, Ameryce Południowej, Australii i rezydenturę w Las Vegas, Kravitz kontynuuje okres twórczego odrodzenia nazwany przez Billboard „Lennaissance”. W maju 2025 roku ukazał się jego dwunasty album studyjny „Blue Electric Light”, chwalony przez krytyków za połączenie rocka, psychodelicznego funku i soulu.

Artysta zdobył liczne wyróżnienia, w tym:

Gwiazdę na Hollywoodzkiej Alei Sław

Music Icon Award podczas People’s Choice Awards 2024

Best Rock Award na Video Music Awards 2024

Fashion Icon Award przyznawaną przez CFDA

Lenny Kravitz – życie i kariera

Lenny Kravitz to jeden z najwybitniejszych muzyków rockowych współczesności. W ciągu ponad trzydziestoletniej kariery łączył wpływy soulu, rocka i funku lat 60. i 70., zdobywając cztery nagrody GRAMMY®. Jego albumy sprzedały się w nakładzie ponad 50 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Oprócz muzyki, Kravitz zajmuje się projektowaniem wnętrz, nieruchomościami luksusowymi i markami premium, takimi jak Rolex, Leica czy Dom Perignon. Jest także autorem książek „Flash” i wspomnień „Let Love Rule”, które trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”.

Artysta pełni rolę ambasadora marek luksusowych, w tym YSL Beauty i Jaeger-LeCoultre, a także występował w filmach takich jak „Igrzyska śmierci”, „Precious” czy „Kamerdyner”.

