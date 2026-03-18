CGM

Legendarny Dr. Dre w polskim projekcie. Wcześniej HIT Rappers! wspierali Snoop Dogg, Ol Dirty Bastard czy AfuRa

Globalny rozgłos dla polskiej inicjatywy

2026.03.18

opublikował:

Legendarny Dr. Dre w polskim projekcie. Wcześniej HIT Rappers! wspierali Snoop Dogg, Ol Dirty Bastard czy AfuRa

Charytatywny projekt HIT Rappers! (Helping is Trendy Rappers) ponownie przyciąga uwagę międzynarodowej sceny muzycznej. Tym razem wszystko za sprawą współpracy z legendarnym producentem Dr. Dre oraz jego wytwórnią Aftermath Entertainment.

Celem akcji jest promowanie przekazywania 1,5% podatku na rzecz Fundacji Pomaganie Jest Trendy, założonej przez Gorzkiego.

Muzyczne wsparcie z najwyższej półki

Za produkcję muzyczną odpowiada Focus… – twórca hitów dla takich gwiazd jak Beyoncé, Eminem, Snoop Dogg czy Kendrick Lamar.

To właśnie on przygotował bit do projektu, natomiast sam Dr. Dre zaangażował się w jego aranżację. Co ciekawe, impulsem do tej współpracy był udział jego syna – Curtis Young – w jednej z wcześniejszych odsłon projektu.

Gwiazdy i nowe twarze na jednej scenie

W projekcie HIT Rappers! wezmą udział topowi raperzy polscy i amerykańscy, jednak na ten czas wiadomo tylko, że weźmie w nim udział Elita Kaliska, która w ubiegłym roku wróciła na rynek singiel „Ocean Krwi” z gościnnym udziałem Suge Knight, który szybko stał się pierwszym polskim singilem, o którym napisały największe media muzyczne na całym świecie.

Co więcej, tradycyjnie w projekcie wystąpi również debiutant, który zadebiutuje u boku polskich i amerykańskich gwiazd. Debiutant zostanie wyłoniony podczas kolejnej edycji przeglądu rapowych talentów „RapPrix Mała Plaża”, której zgłoszenia ruszą w kwietniu. Konkurs odbędzie się na terenie Małej Plaży w Szałem, nad jeziorem Pokrzywnickim (k. Kalisza). W poprzednich edycjach konkursu młodzi raperzy mieli okazję nagrać utwór i teledysk u boku takich artystów jak PIH, Dudek P56, Liroy, RySoValid (syn Fat Joe), AfuRa i innych. W projekcie udział weźmie także laureat innego konkursu organizowanego przez słynną „Małą Plaże”, a mianowicie „GrandPrix Mała Plaża” przeznaczonego dla artystów wszelakich nurtów muzycznych – finalista zaśpiewa w refrenie utworu.

Historia pełna wielkich nazwisk

W poprzednich edycjach RapPrix Mała Plaża udział wzięli m.in. Snoop Dogg, Kokane, Obie Trice, AfuRa, Liroy, Sobota, Bilon (Hemp Gru), Jeru The Damaja, Sticky Fingaz (Onyx), Pęku (VETO), Fabijański, Truth Hurts, Kurtis Blow, Ol Dirty Bastard, Dilated Peoples, Medusa, PMD, Skyzoo, Morus i wielu innych. Każda edycja stanowiła ogromną szansę dla młodych raperów na zdobycie cennego doświadczenia i nawiązanie współpracy z najlepszymi.

Każda odsłona projektu to nie tylko muzyka, ale też realna szansa dla młodych artystów na rozwój i międzynarodowe kontakty.

 

Tagi


Popularne newsy

Polecane

