Molesta Ewenement zaprasza na 30. urodziny. Legenda polskiego rapu z wyjątkowym koncertem w Warszawie

Trzy dekady polskiego rapu na jednym koncercie

2026.03.17

Molesta Ewenement zaprasza na 30. urodziny. Legenda polskiego rapu z wyjątkowym koncertem w Warszawie

Legendarny warszawski skład Molesta Ewenement obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Z tej okazji Włodi, Vienio, Wilku i Pelson przygotowują wyjątkowy koncert jubileuszowy, który odbędzie się 27 czerwca 2026 roku na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. To wydarzenie podsumuje trzy dekady ich działalności i będzie świętem polskiego hip-hopu.

Kultowa klasyka i jubileuszowe sety

To będzie wieczór pełen hiphopowej klasyki, która ukształtowała całe pokolenie! Od “Skandalu”, poprzez “Ewenement” i “Taką płytę”, aż po specjalny urodzinowy set na 20. urodziny albumu “Nigdy nie mów nigdy”. Nie zabraknie też kanonicznych numerów z “Molesty + Kumple”, trylogii “Autentyków” Vienia z Pelsonem, “Radia Ewenement 5G FM”, a także solowych i kooperacyjnych projektów Moleściaków z ostatnich dekad. Taki jubileuszowy koncert już się więcej nie powtórzy, a wiele z tych odkopanych klasyków usłyszycie tylko ten jeden jedyny raz na Letniej Scenie Progresji.

 

Goście i bilety

Wydarzenie nie mogłoby odbyć się bez zaprzyjaźnionych wykonawców – na scenie pojawi się śmietanka polskich artystów, których nazwiska zostaną ujawnione wkrótce. Bilety na koncert będą dostępne od 18 marca 2026 roku od godziny 10:00 poprzez Allegro Smart, a od 19 marca od godziny 12:00 na stronie eBilet.

