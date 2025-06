Lech Wałęsa zbił piątkę z Willem Smithem

fot. facebook / @lechwalesa

Mimo niedawnych problemów zdrowotnych Lech Wałęsa wrócił do aktywności, a co za tym idzie do spotkań z ciekawymi ludźmi. Były prezydent niespodziewanie pochwalił się na Facebooku zdjęciem z Willem Smithem. Panowie ściskają się na nim za ręce i zdają się mieć świetne humory.

– Ciekawe spotkanie – skomentował zdjęcie Wałęsa, zdradzając, że odbyło się ono na zaproszenie filmy Dictador, firmy produkującej rum.

„Wszyscy pana doceniają tylko większość nie w Polsce”

W komentarzach posypała się fala wsparcia pod adresem Wałęsy. Użytkownicy Facebooka podkreślają m.in., że były prezydent jest ceniony poza Polską znacznie bardziej niż w samej ojczyźnie.

„Wszyscy pana doceniają tylko większość nie w Polsce. Super spotkanie. To świetny aktor”, „Na całym świecie szanują Pana jako symbol wolności i Solidarności. Tylko w Polsce część zmanipulowanego społeczeństwa zdaje się nie rozumieć, że bez Pana dziś moglibyśmy wciąż żyć w komunizmie”.