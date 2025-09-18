Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy

foto: mat. pras.

Kilka dni temu pokazywaliśmy Wam, jak 65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku. Akcja polegająca na odwracaniu się plecami do sceny, jest nawiązaniem do kibiców Lecha Poznań, którzy w 2010 r. podczas meczu z Manchesterem City odwrócili się plecami do murawy. Liam i Noel, wielcy fani City, pamiętają o tym i przenieśli ten ruch na koncerty Oasis.

Pamiętna akcja miała miejsce 4 listopada 2010 r., podczas wygranego przez Lech w Poznaniu meczu 3:1. Władze klubu pragnąc upamiętnić ten historyczny moment przygotowały klubową koszulkę z numerem „12” i wysłały ją Noelowi. Dlaczego akurat „12”? W liście będącym częścią przesyłki Lech przypomina, że kibice są „dwunastym zawodnikiem drużyny”.

Noel dziękuje Lechowi

Prezent od Lecha wzruszył Noela. Muzyk podziękował za przesyłkę, pisząc o „robieniu Poznania”: – To była główna atrakcja każdego wieczoru na całym świecie. Nawet fani United to robili.

W sumie fani United mają powody, by lubić „Poznań”, ponieważ to celebracja zwycięstwa Lecha nad ich odwiecznymi wrogami z City.