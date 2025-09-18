Szukaj
CGM

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy

Gitarzysta i wokalista Oasis jest wzruszony.

2025.09.18

opublikował:

Lech Poznań wysłał Noelowi Gallagherowi koszulkę z jego nazwiskiem. Dlaczego? Wyjaśniamy

foto: mat. pras.

Kilka dni temu pokazywaliśmy Wam, jak 65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku. Akcja polegająca na odwracaniu się plecami do sceny, jest nawiązaniem do kibiców Lecha Poznań, którzy w 2010 r. podczas meczu z Manchesterem City odwrócili się plecami do murawy. Liam i Noel, wielcy fani City, pamiętają o tym i przenieśli ten ruch na koncerty Oasis.

Pamiętna akcja miała miejsce 4 listopada 2010 r., podczas wygranego przez Lech w Poznaniu meczu 3:1. Władze klubu pragnąc upamiętnić ten historyczny moment przygotowały klubową koszulkę z numerem „12” i wysłały ją Noelowi. Dlaczego akurat „12”? W liście będącym częścią przesyłki Lech przypomina, że kibice są „dwunastym zawodnikiem drużyny”.

Noel dziękuje Lechowi

Prezent od Lecha wzruszył Noela. Muzyk podziękował za przesyłkę, pisząc o „robieniu Poznania”: – To była główna atrakcja każdego wieczoru na całym świecie. Nawet fani United to robili.

W sumie fani United mają powody, by lubić „Poznań”, ponieważ to celebracja zwycięstwa Lecha nad ich odwiecznymi wrogami z City.

Tagi


Popularne newsy

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy
NEWS

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy
NEWS

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała
NEWS

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała

Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „Every Breath You Take” wykorzystanej przez rapera
NEWS

Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „Every Breath You Take” wykorzystanej przez rapera

Zidentyfikowano zwłoki znalezione w samochodzie dv4d. To ciało zaginionej w ubiegłym roku nastolatki
NEWS

Zidentyfikowano zwłoki znalezione w samochodzie dv4d. To ciało zaginionej w ubiegłym roku nastolatki

Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz”
NEWS

Filipek oszukany na 20 tys. zł. „Zrobiłem bardzo złą rzecz”

Mark Ronson spotkał się z Michaelem Jacksonem jak miał 13 lat: „Musiałem to ponownie przeanalizować”
NEWS

Mark Ronson spotkał się z Michaelem Jacksonem jak miał 13 lat: „Musiałem to ponownie przeanalizować”

Polecane

CGM
Sabrina Carpenter krótko cieszyła się liderowaniem na Olisie

Sabrina Carpenter krótko cieszyła się liderowaniem na Olisie

Polski raper wyprzedził światową gwiazdę.

54 minuty temu

CGM
„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo ł ...

Szczere wersy o życiu na krawędzi.

4 godziny temu

CGM
Będzie dodatkowy koncert System Of A Down

Będzie dodatkowy koncert System Of A Down

Poznaliśmy datę wydarzenia.

5 godzin temu

CGM
Calvin Harris oskarża doradcę finansowego o kradzież 22,5 miliona dolarów

Calvin Harris oskarża doradcę finansowego o kradzież 22,5 miliona dola ...

“Systematyczne wykorzystywanie” Harrisa

11 godzin temu

CGM
Depeche Mode zapowiada epicki film koncertowy

Depeche Mode zapowiada epicki film koncertowy

U podstaw filmu M leży głębokie połączenie między muzyką, kulturą i ludźmi

11 godzin temu

CGM
Aerosmith zapowiedzieli pierwszy wydawnictwo od 2012 roku. Steven Tyler na nowej EP-ce połączy siły z innym wokalistą

Aerosmith zapowiedzieli pierwszy wydawnictwo od 2012 roku. Steven Tyle ...

Singiel promujący wydawnictwo będzie miał swoją premierę 19 września

12 godzin temu